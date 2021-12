EEUU descarta levantar sanciones impuestas a régimen de Daniel Ortega

11:15 a.m.

La subsecretaria adjunta de la Oficina del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Emily Mendrala, expresó que EEUU trabaja con sus socios en América Latina para impulsar el retorno de la democracia y la liberación de los prisioneros políticos en Nicaragua. Al mismo tiempo, descartó que EEUU levante las sanciones impuestas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego que Murillo pidió la eliminación de las medidas económicas.

“En este momento estamos trabajando como una región, estamos trabajando con socios dentro de los países en las Américas, estamos trabajando con otros países por medio de la OEA, el mensaje queda claro que lo que está pasando en Nicaragua no es un modelo para el hemisferio”, dijo Mendrala en la rueda de prensa a la que asistió 100% Noticias.

En este sentido, la subsecretaria adjunta de la Oficina del Hemisferio Occidental descartó el levantamiento de sanciones, luego que Rosario Murillo pidió la eliminación de las medidas económicas.

“Estamos muy claros que lo que pasó en noviembre en el día de las elecciones no fue justo, no fue transparente, no había un proceso democrático en Nicaragua y nosotros como muchos en la región estamos comprometido a promover la democracia en Nicaragua, utilizando las herramientas que tenemos, económicas, diplomáticas (...) estamos comprometidos a utilizar las herramientas que tenemos y por medio de la OEA y con otros actores en el mundo es una manera para demostrar la importancia de la democracia, de valores democráticas en esta región”, manifestó

En una rueda de prensa en Costa Rica, la funcionaria señaló que la democracia es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos, por lo cual la administración Biden tiene como objetivo combatir la corrupción en todo el mundo, incluyendo Norteamérica.

“Reconocemos que la corrupción anda por todas partes y tenemos el compromiso de trabajar con actores democráticos para para poner fin a la corrupción, para identificarlo documentarlo y poner consecuencias para los que participan en la corrupción en esta región. Reconocemos que la corrupción contribuye a la migración porque cuando una persona no puede contar con su gobierno busca oportunidades en otros lugares, así que sí es importante para nosotros”, insistió.

Destaca coalición democrática desde OEA

Al mismo tiempo, la diplomática destacó la última votación en la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que los países solicitan a Ortega que deje entrar al país una misión diplomática para iniciar un diálogo sobre reformas electorales y la convocatoria de nuevas elecciones.

“En la OEA vemos que hay una coalición de democracias que están mandando mensajes fuertes al gobierno de Nicaragua acerca de la importancia de la democracia y la importancia de cumplir con este principio interamericano de la OEA. La resolución de ayer en la OEA trata específicamente de lo que lo que necesita pasar en Nicaragua para cumplirse con los cimpromisos interamericanos; primero llama al que suelten a los presos políticos, a permitir el retorno de los cuerpo internacionales de derechos humanos y aceptar una misión con un mandato de implementar reformas electorales”, expresó

Agregó “Lo que está pasando en la OEA es importante para mandar un mensaje que lo que está pasando en Nicaragua no es un modelo para parar la región y no representa la democracia que se realiza en esta región”

La diplomática se reunió con miembros de la sociedad civil nicaragüense, organizaciones de derechos humanos, periodistas y líderes de la oposición en el exilio en Costa Rica para entender los desafíos que enfrentan.

“Queremos entender e identificar oportunidades para apoyarlos, mientras ellos construyen una democracia en Nicaragua, vengo también para reunirme con oficiales de Costa Rica para discutir asuntos regionales incluyendo el trabajo junto qué hacemos para gestionar la migración irregular de manera humana; quiero reconocer y agradecer a Costa Rica por la cooperación que realizamos entre nosotros para promover principios democráticos, gobernanza y respeto de derechos humanos en la región”, concluyó.