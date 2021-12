Eurodiputados piden sancionar a Daniel Ortega y liberar a presos políticos en Nicaragua

10 a.m.

Aunque algunos eurodiputados pidieron la activación de la cláusula democrática, el Alto Representante de la UE, señaló que Europa representa el 9% de las exportaciones nicaragüenses, es decir 300 millones de euros.

Los eurodiputados discutieron una resolución contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en la que demandan la liberación inmediata de los presos políticos, activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y sancionar a Ortega. Sin embargo, el Alto Representante de la UE, Josep Borrel, descartó la suspensión de Nicaragua de dicho acuerdo.

Aunque algunos eurodiputados pidieron la activación de la cláusula democrática, el Alto Representante de la UE, señaló que Europa representa el 9% de las exportaciones nicaragüenses, es decir 300 millones de euros, siendo café y plátanos los principales productos.

LEER MÁS: EE.UU. cree que Nicaragua se queda sin un "socio fiable" al romper con Taiwán

“Vamos a poner las cosas en sus justos términos cuantitativos, estamos hablando de un problema de 300 millones de euros. El principal socio comercial de Nicaragua son los Estados Unidos, nosotros tenemos un número muy limitado básicamente cafés y plátanos y si queremos suspender las preferencias comerciales tenemos que ser muy cuidadosos con las posibles consecuencias que se tendría perjudicando la situación social y muchos nicaragüenses que trabajan en estos sectores que se verían negativamente afectados”, explicó

Agregó “No creo que el régimen de Nicaragua se inmute por 300 millones de exportación pero muchos nicaragüenses que trabajan en estos sectores sí se verían negativamente afectados ¿por qué no utilizamos las cláusulas políticas de este acuerdo? porque este acuerdo no está todavía ratificado por qué hay un Estado miembro que todavía no ha completado el proceso de ratificación, son los inconvenientes de tener que pasar por procesos largos y sometidos a las reglas de la unanimidad”

SEGUIR LEYENDO: “Nepotismo” y “dinastía”, tras restablecimiento de relaciones diplomáticas con China en la que figuró Laureano Ortega

No obstante, el Alto representante, señaló que la UE ha impuesto sanciones dirigidas contra 14 personas implicadas en abusos a los derechos humanos y que continuarán trabajando con socios internacionales para mantener la presión necesaria sobre el régimen.

“Continuaremos haciendo llamando a la liberación de los presos políticos, el retorno al país de los organismos internacionales de derechos humanos, la convocatoria de un diálogo genuino y reformas que permitan salir de la oscura noche en la que está encerrado el pueblo de Nicaragua. Mantenemos abiertos canales de comunicación, seguimos teniendo una delegación de la Unión Europea en Nicaragua porque eso nos ayuda a trabajar en beneficio de los nicaragüenses”, expresó

Mientras tanto, el eurodiputado Leopoldo López Gil, reiteró que el parlamento europeo condena la instalación del autoritarismo en Nicaragua a manos del dictador Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, tras la “pantomima” de las pasadas votaciones.

“La Unión Europea tiene a su disposición adoptar medidas adicionales contra el régimen nicaragüense incluyendo la activación de la cláusula democrática del acuerdo de la Unión Europea con Centroamérica, por último, proponga de una vez y por todas sancionar específicamente a Daniel Ortega por ser el responsable máximo de la situación de su país”, expresó López Gil.

LEER MÁS: EEUU descarta levantar sanciones impuestas a régimen de Daniel Ortega

La parlamentaria María Soraya Rodríguez insistió en la liberación inmediata de los reos políticos y en aplicar sanciones a Ortega “Queremos más sanciones sanciones a Ortega y la corrupción y el montaje de estado patrimonialista en que han convertido a Nicaragua, queremos que se aplique la cláusula democrática del acuerdo de asociación con Centroamérica, queremos que simplemente mecanismos de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas que aún resisten”

José Ramón Bauzá, eurodiputado, propuso sancionar a Ortega y a sus testaferros “Ortega es un criminal y debe ser tratado como tal, y debemos darle a Ortega dónde más le duele en el bolsillo y de todos sus testaferros que están bien, están aquí en Europa; vengo reclamando desde hace casi dos años pongamos también el foco en la financiación internacional del régimen debemos congelar los desembolsos que llegan al régimen hasta que nos aseguremos que la democracia ya ha vuelto a Nicaragua”