Opositores priorizarán en 2022 liberación de presos políticos y cese de la represión

Los opositores reiteran que para este 2022 sus principales demandas seguirán siendo la liberación de todos los presos políticos, el cese de la represión

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a través de un comunicado realizó un recuento de las acciones cometidas por el régimen de Daniel Ortega en el que señalan que el 2021 finaliza con un saldo doloroso para el pueblo de Nicaragua por el incremento de las detenciones ilegales, las agresiones, el exilio forzado. Sin embargo, manifiestan que continuarán resistiendo ante los embates del régimen.

“El año 2021 finaliza con un saldo doloroso para el pueblo nicaragüense: víctimas sin justicia, cientos y miles de perseguidos, exiliados y presos políticos, entre ellos; líderes y miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia”, indica la nota de prensa.

Lea Además: Investigación revela 38 métodos de torturas cometidos por el régimen de Daniel Ortega a presos políticos

Agregan “La arremetida de la dictadura Ortega-Murillo durante el contexto electoral no hizo más que profundizar la crisis que Nicaragua viene arrastrando desde abril de 2018. Al mismo tiempo, el año 2021, nos recuerda que el pueblo nicaragüense sigue resistiendo valientemente a una dictadura que abusa de todo el poder del Estado para imponerse”

Asimismo, destacan que pese a estas acciones cometidas por la dictadura Ortega Murillo y sus intentos por comprar conciencias no han logrado doblegar al pueblo nicaragüense, prueba de ello fue el abstencionismo en las votaciones en el país el pasado 7 de noviembre.

“La farsa electoral del 07 de noviembre es la prueba más evidente: más del 80% de los nicaragüenses se abstuvieron de ir a votar, a pesar de todas las represalias de la dictadura y, la comunidad internacional descalificó el proceso electoral por no cumplir con los estándares internacionales y regionales” destaca la Alianza Cívica.

Además, reitera que para este 2022 sus principales demandas seguirán siendo la liberación de todos los presos políticos, el cese de la represión, la revocación de las leyes que restringen los derechos fundamentales de los nicaragüenses, el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos y la realización de unas elecciones libres previo reformas electorales que permitan la transición hacia una Nicaragua con justicia y democracia.

Por otro lado, la Alianza asegura que continuará su trabajo organizativo a pesar de la constante persecución de la dictadura Ortega-Murillo contra líderes y miembros.

A nivel internacional, sostienen que se continuará trabajando con la comunidad internacional para que la dictadura Ortega-Murillo cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y democracia.

Recuerde Leer: Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua documenta 143 casos de tortura, presentan quinto informe

De igual forma, se continuarán las conversaciones y coordinaciones con otras organizaciones opositoras.

Unidad de la oposición

Mientras tanto, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), manifestaron que la derrota de la dictadura se logrará con la concertación de esfuerzos claros que trascienden siglas, credos y clases.

"Las bases de la libertad y la democracia --después de haber sido destruidas por la dinastía Ortega Murillo-- no surgirán de pactos o acuerdos a espaldas del pueblo. Estamos comprometidos con las verdaderas demandas ciudadanas", reza el mensaje

Según la organización, la conquista de la democracia pasa por la unidad de la oposición con sensatez, autocrítica, transparencia, paciencia y constancia.

"Solo así podremos mantener vivas las esperanzas de quienes salieron a las calles en abril de 2018 y resisten activamente. En este sentido, la Unidad Nacional está trabajando desde hace mes promoviendo acercamientos y diálogos con distintos actores. Unidos lo lograremos", apuntan.

Ante los anuncios de un eventual diálogo promovido por la dictadura, la Unidad Nacional consideran que "No existen ni las condiciones ni la voluntad real" por parte del régimen para un diálogo creíble y efectivo.

"Como demócratas, que queremos una solución cívica y pacífica, creemos que el diálogo puede ser un mecanismo para la resolución de conflictos. Pero no cualquier dialogo, no a cualquier precio y no bajo las condiciones de la dictadura".

En este sentido, llamaron a las organizaciones cívicas, políticas, económicas y de sociedad civil a concertar esfuerzos para demandar:

1. La libertad total e incondicional y pleno vigor de los derechos políticos de todas las personas presas políticas.

2. El cumplimiento a cabalidad de los compromisos asumidos por el régimen en el frustrado diálogo de marzo del 2019, que implica el cese del Estado policial de facto impuesto en las calles, así como la plena vigencia de las libertades fundamentales.

3. El retorno seguro y sin persecución de las personas exiliadas y obligadas a salir en su momento del país.