"Ortega es ilegítimo", protestan en Embajada de Nicaragua en Costa Rica

También exigen al Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, que expulse a la misión diplomática de Nicaragua, porque si el gobierno es ilegítimo, no tiene razón de ser la embajada en ese país.

Grupos de exiliados nicaragüenses que se encuentran radicados en Costa Rica, realizaron un plantón frente a Embajada de Nicaragua en San José, para declarar ilegítimo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes este lunes 10 de enero reasumirán el poder.

El profesor Gabriel Putoy, ex reo político, quien participó del plantón, afirmó que no solamente están demandando la libertad de los presos políticos, sino que están declarando al gobierno Daniel Ortega como ilegítimo.

Lea Además: Diputados asumen escaños en Asamblea Nacional, reeligen como Presidente a Gustavo Porras

“Todos los grupos de oposición en 100% estamos unidos en el sentido de que se está declarando que a partir de hoy 10 de enero, Daniel Ortega sea declarado ilegítimo y no queremos un diálogo como el que va a implantar a partir de hoy, de un monólogo, Daniel Ortega es ilegítimo, necesitamos la libertad de todos los presos políticos, libertad de expresión y regreso del exilio, mientras eso no haya, no debe de haber sosiego para el gobierno”, dijo el profesor Putoy.

Agregó que también están exigiendo al Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, que expulse a la misión diplomática de Nicaragua, porque si el gobierno es ilegítimo, no tiene razón de ser la embajada de Nicaragua en ese país.

“Tienen que irse”, dijo el catedrático.

Por su parte, Mayra Centeno afirmó que no se van a callar y llamó a todos los nicaragüenses a protestar, desde donde estén, no por un grupo ni por un color, sino por amor a su país.

“Estamos acá declarando ilegal, inconstitucional e ilegítimos y agradeciendo a la Comunidad Internacional por las sanciones y que dirijan todo el peso de la ley contra Ortega, qué es un hacedor de crímenes de lesa humanidad”, dijo Centeno.

Centeno afirmó que no olvidan, ni perdonan tanta sangre derramada en Nicaragua por los crímenes cometidos por la dictadura de Ortega.

“Siguen encarcelando, siguen reprimiendo a nuestro pueblo y nosotros que estamos acá afuera, desde el exilio, no nos vamos a callar, somos esas voces que no nos vamos a callar”, manifestó.

Instó a los nicaragüenses a que, donde sea que se encuentren, protesten, alcen sus voces a favor de Nicaragua, porque allá adentro no lo pueden hacer.

Lea Además: Regímenes de China, Venezuela, Cuba, Irán, Rusia, Corea del Norte en toma de posesión de Daniel Ortega

“En Nicaragua, la gente no puede salir ni siquiera a cargar una bandera y nosotros que estamos aquí debemos hacerlo, no por un color, sino por amor a nuestro país Nicaragua, levantando en alto nuestros colores, nuestros símbolos nacionales, que es lo único que importa”, afirmó.