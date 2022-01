Expresos políticos de Nicaragua: “sin memoria no hay justicia y sin justicia no habrá paz”

10 a.m.

La Unión de presas y presos políticos expuso su lucha por la justicia transicional a grupos de exiliados durante un encuentro virtual.

“Sin memoria del pasado, no puede haber derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, ni garantías de no repetición”, fue el mensaje que la Unión de presas y presos políticos de Nicaragua, UPPN brindó a las organizaciones que integran el Mecanismo de Coordinación de Grupos de Exiliados y la Diáspora en Costa Rica durante un encuentro virtual este domingo.

La UPPN mantiene una constante lucha por alcanzar una justicia transicional para que no haya olvido, impunidad y que los que cometieron crímenes de lesa humanidad respondan por esos delitos que perpetraron después del 18 de abril del 2018.

Y precisamente esa labor que hace la Unión de presos y presas políticas fue expuesta a este mecanismo en el exilio a quienes les manifestaron que esta lucha permanente “es por el llanto de las familias que perdieron un ser querido, por los que huyeron al exilio y los que fuimos víctimas de esta dictadura”.

Pero sobre todo dejaron claro que esta lucha permanente es para continuar denunciando que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo es ilegítimo por orquestar una farsa electoral, encarcelar a opositores y cometer graves violaciones de derechos humanos en contra del pueblo nicaragüense.

“Daniel Ortega, Rosario Murillo, la policía, los magistrados, los jueces de la Corte Suprema de Justicia , fuerzas paramilitares y todos los autores intelectuales deberán pagar por todos sus crímenes”, dijo la excarcelada política Yaritzha Mairena, representante de UPPN en este conversatorio

Además manifestó que su lucha es “para que no existan nunca más presos políticos, ni crímenes de lesa humanidad, impunidad, no repetición, es por eso que decimos que sin justicia no habrá paz”.

Hanssel Vásquez, excarcelado político y activista por los derechos humanos y la justicia fue otro de los expositores por parte de la UPPN y manifestó que actualmente “hay unos procesos que intentan borrar la memoria y por ende intentan borrar la conciencia y no podemos borrar una parte de nuestra memoria, la lucha de abril debe ser un preámbulo de una conciencia colectiva”.

“Las víctimas de graves violaciones de DDHH y la sociedad nicaragüense tiene la obligación de construir y defender ante cualquier fuerza represiva o contra cualquier interés político o económico la voz de su propia memoria histórica individual y colectiva, para que la misma pueda ser preservada en el futuro y no sea borrada.”, dijo Vásquez.

Amnistías para el olvido

Otro de los temas que abordaron los excarcelados políticos de la UPPN fue la amnistía la cual según ellos la dictadura Ortega Murillo la ha utilizado para “borrar los crímenes de lesa humanidad que ha cometido”.

“Las clases políticas que promueven y decretan amnistías, utilizando el estado como su principal instrumento, tienen como fundamental objetivo intentan borrar sus crímenes, privar la memoria y conllevar al olvido”, expresó el excarcelado políticos Hanzel Vásquez.

La UPPN dijo en este encuentro virtual que “Durante muchísimas décadas se ha obligado a las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos y a los nicaragüenses a aceptar el olvido como un pilar fundamental para lograr conseguir paz o una falsa fórmula para reconstruir el tejido social”.

Por último manifestaron que se debe de crear y preservar nuestra memoria desde este momento, a las organizaciones de víctimas directas de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de DDHH, recomienda fomentar la recopilación y creación de sus memorias individuales y colectivas, y piden a la sociedad y las organizaciones de sociedad civil que apoyen estas iniciativas de manera integral.

“Debemos incidir en las políticas públicas del Estado una vez que se llegue a la transición democrática y debemos cumplir con el compromiso de la lucha por la memoria, su preservación y por alcanzar la justicia para las víctimas y la sociedad nicaragüense”, dijo Vásquez.