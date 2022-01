Régimen convoca a reunión a sus "sectores representativos", desplaza a sector privado tradicional

El exdiputado Eliseo Núñez dijo a 100%Noticias que Ortega pretende olvidar que existe una crisis sociopolítica, por lo cual busca consolidar el control económico en el país.

El régimen de Daniel Ortega convocó a los diferentes sectores de la economía nicaragüense a participar en reuniones para discutir e intercambiar propuestas relacionadas a la economía “familiar, protagonista, creativa, fraternal, complementaria y solidaria”. Al respecto algunos analistas consideran que Ortega está en la fase de consolidar el “control económico” del país.

“Los Ministerios y Entidades del Gabinete de Gobierno nos preparamos para convocar y convocarnos a la Reflexión, Discusión y Aportes sobre este Modelo Potente (...) A más tardar la próxima semana estaremos haciendo llegar el Cronograma de Presentaciones, Proyecciones, Intercambios y Propuestas para este 2022”, indica la circular del régimen

LEER MÁS: Daniel Ortega no responde gestiones de la OEA, señala informe de Luis Almagro

El exdiputado Eliseo Núñez dijo a 100%Noticias que Ortega presente olvidar que existe una crisis sociopolítica, por lo cual busca consolidar el control económico en el país.

“Es parte del borrón y cuenta nueva que dijo Ortega, vemos una circular que hace caso omiso de la crisis sociopolítica que todavía persiste que no fue solucionada por las elecciones y comienza a hablar de una economía como que si está funcionando al 100% para todos los nicaragüenses”, dijo Núñez

El analista aclaró que esto no es un diálogo, sino consolidación del poder “está tratando de seguir el camino con sus empresarios y actores. Ortega está en la fase de consolidar el control económico del país, entonces va a crear empresario con el apoyo estatal para desplazar al sector privado tradicional y es lo que vienen los siguientes años si no hacemos nada al respecto”

SEGUIR LEYENDO: Ana Margarita Vijil rechaza "borrón y cuenta nueva", Maradiaga y Mairena envían mensaje

Respecto a la convocatoria a reuniones, la activista Haydee Castillo calificó como un “monólogo” porque los participantes son cómplices de la dictadura. “Es un monólogo entre los mismos actores del régimen que ya han decidido qué su voluntad radicar en el poder o la muerte, nadie va a creer que esa sea una salida”, dijo

Castillo insistió que este no es el tiempo de atemperarse sino de establecer líneas rojas de cosas que ya no son posibles si queremos una salida sostenida a la crisis y no una salida sostenida para la oposición.

“Una salida sostenida para el pueblo de Nicaragua para todos los colores y religiones. Nicaragua necesita construir un gran acuerdo entre toda su ciudadanía para poder hacer viable el país, la justicia es un elemento vital en este momento para Nicaragua”, finalizó