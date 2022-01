8 a.m.

Suazo expresó que el diálogo del 2019 permitió la liberación de casi el 100% de los presos políticos entre ellos excarcelados políticos que hoy critican el diálogo para liberar a los 170 reos políticos.

El excarcelado político de Masaya, Yubrank Suazo estalló contra otros excarcelados políticos de la Unión de Presos Políticos de Nicaragua y del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) que cuestionan un diálogo planteado por 60 familiares de presos políticos, para lograr su liberación.

“Entre su principal y único argumento está que en los diálogos anteriores no se lograron resultados. Lamentable no puedo estar a favor de dicha afirmación pues gracias al compromiso, determinación y empatía con el sufrimiento de las familias de presos políticos y la demanda de la mayoría del pueblo nicaragüense; el Dr. Carlos Tümnerman; Mario Arana; José Bernard Pallais Arana; José Adán Aguerri; Max Jerez y Juan Sebastián Chamorro (estos 4 últimos hoy presos políticos) - todos miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y a quienes no les importó la crítica y los falsos cuestionamientos -, lograron la libertad de casi el 100% de los entonces presos políticos”, escribió Yubrank Suazo en un comunicado.

En su escrito, el opositor originario del departamento de Masaya recordó que en los diálogos anteriores “ciertamente no se logró la forma, pero sí el fin. Jamás renunciaron en esa Mesa al clamor de justicia, libertad y democracia para los nicaragüenses”.

“Recuerdo el rostro de todos y cada uno de mis hermanos presos políticos en la madrugada del 11 de junio del 2019; cuando todos reunidos en aquel salón de "La Modelo", nos abrazábamos, reíamos y llorábamos de felicidad de saber que regresamos a nuestros hogares. Agradecimos personalmente las gestiones del Señor Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw, en la figura de su secretario personal y del representante de la OEA, Luis Ángel Rosadilla”, afirma Suazo, quien vivió en carne propia las torturas del régimen.

Suazo llama a la reflexión

Ante la controversia del tema, Yubrak Suazo llamó a buscar la unidad de las familias.

“No tenemos, ni nadie tiene, la autoridad moral para señalar las gestiones que hagan en favor de la libertad de los presos políticos, al igual que nadie está pidiendo que se atente contra el honor y las demandas del pueblo nicaragüense”, afirma Suazo.

“Hago un llamado a la reflexión y a la cordura y, principalmente, a sumar esfuerzos en pro de la libertad de todos los presos políticos y crear un frente único en la acción. Dios bendiga a nuestra Patria”, finaliza la carta abierta del excarcelado político de Masaya.