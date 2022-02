Analistas: Daniel Ortega avanza en control de universidades y venganza hacia Iglesia

En total la dictadura canceló la personería jurídica de 14 organizaciones.

Luego que el régimen de Daniel Ortega ordenó la cancelación de las personerías jurídicas de 15 organizaciones entre universidades y asociaciones vinculadas a la diócesis de Estelí. Algunos analistas consideran que Ortega continúa en la línea de silenciar voces y pensamientos críticos en Nicaragua.



La socióloga e investigadora en materia de seguridad en Nicaragua, Elvira Cuadra, explicó a 100%Noticias que la estrategia silenciadora está enfocada a sepultar los pensamientos críticos y la capacidad profesional en el país.



“Su línea de silenciar voces y pensamiento crítico incrementó el año pasado en el contexto de la campaña electoral y se ha mantenido hasta ahora, lo que vemos es que están en dos direcciones, las universidades privadas qué es un semillero de formación de jóvenes con pensamientos críticos y de recurso humano con capacidad profesional en Nicaragua; entonces el efecto es no solo sobre la juventud en general sino también en relación a la formación de capital humano profesional para el desarrollo del país”, indicó

Respecto a la cancelación de asociaciones vinculadas a la Iglesia Católica, Cuadra expresó que es un mensaje claro que se mantienen las tensiones con el Clero “se mantienen las tensiones y la posición de fuerza del gobierno en relación con esta institución que es una de las más creíbles y con mayor confianza entre la ciudadanía”







De igual manera, la opositora Alexa Zamora indicó que Ortega ve como un riesgo a las universidades privadas que no están bajo su control “Intentan ahogar cualquier expresión organizada sobre todo si tienen personería jurídica, ponen en riesgo el futuro de la educación y con el tema de la Iglesia Católica esto es una escala mayor en las acciones represivas del régimen que no se ha atrevido a detener a líderes religiosos, pero está buscando otras vías para reprimir a la iglesia”



El ex diputado y analista político, Eliseo Núñez considera que esta acción va encaminada a ejercer mayor control en la educación superior.



“Hay un camino bien marcado en comenzar a concentrar el tema de la educación superior en manos del FSLN y con esto lo que están haciendo es reduciendo al mínimo las expresiones privadas de educación superior y van a continuar haciendo porque la idea es meter a todos los estudiantes dentro de la lógica y totalitaria que presentan hoy las universidades como la UNAM y el resto universidades públicas”, considera Núñez

La estudiante expulsada de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Dolly Mora, lamentó que los jóvenes universitarios queden en el limbo por una decisión arbitraria de Ortega.



“La Upoli es un símbolo de la lucha de abril, han intentado controlar porque lo viví en primera línea, ese silencio y esa complicidad que las autoridades tuvieron en su momento, ya ves que a mí por razones políticas me expulsaron y hoy vemos con mucho pesar este atropello a los jóvenes que van a quedar en el limbo ¿qué va a pasar? muchos de ellos ya están por culminar sus carreras”, manifestó.

Las organizaciones ilegalizadas fueron:

Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco. Escuela de Agricultura y Ganadería (UCATSE)

Universidad Politécnica de Nicaragua.

Asociación Instituto Agropecuario de Estelí

Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí

Asociación Cáritas Diocesana de Estelí

Asociación de Comisiones de Justicia y Paz de Estelí

Centro Cultural Católico del Norte, Diócesis de Estelí

Fundación Michell Angelo Foundation

Asociación Prodesarrollo de Estelí

Asociación de Fomento a la Creación de Empresarios Universitarios

Familia Padre Fabretto

Asociación Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios, Uneh

Asociación Popular de Nicaragua, Uponic

Asociación Universidad Paulo Freire