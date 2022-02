Exiliados analizan posibles rutas de salida del régimen en Nicaragua: “la lucha cívica y pacífica”

En este encuentro las diferentes organizaciones que conforman este mecanismo reafirmaron que el gobierno de la pareja de dictadores Ortega y Murillo es ilegítimo y pidieron a lo inmediato la libertad de los presos políticos

El mecanismo de coordinación de grupos de exiliados y la diáspora en Costa Rica continúa manteniendo su posición de que “la ruta a la crisis sociopolítica que impera en el país es una salida cívica y pacífica” durante un encuentro que sostuvieron este sábado de manera presencial donde analizaron la coyuntura nacional.

En este encuentro las diferentes organizaciones que conforman este mecanismo reafirmaron que el gobierno de la pareja de dictadores Ortega y Murillo es ilegítimo y pidieron a lo inmediato la libertad de los presos políticos que se encuentran en las diferentes cárceles del país, principalmente en La Modelo, La Esperanza y El Nuevo Chipote

“Con el mecanismo hemos venido trabajando en una lucha pacífica y lo trabajamos primero desde el diálogo entre nosotros mismos para articular nuestras ideas y esas estrategias que nos puede llevar a sacar a esa dictadura, pero de una manera cívica y vamos a seguir apostando a esa lucha cívica”, expresó Magdiel Galeano, coordinador de Voces Diversas Sacuanjoche.

Por su parte Claudia Tenorio de Matagalpa dijo que “seguimos en resistencia como pueblo nicaragüense exiliado en Cost Rica y desde el mecanismo nos han venido empoderando a los líderes territoriales para trabajar en la denuncia contra la tiranía en Nicaragua, y como pueblo seguimos exigiendo justicia por los asesinatos que cometió la dictadura y exigir justicia por los desaparecidos como es el caso de mi hermano que ya son nueve meses que no aparece y seguimos resistiendo por nuestros hermanos presos políticos y exigimos su liberación”.

Luciano García, presidente de Hagamos Democracia agregó que “nosotros vamos abonar siempre que la ruta de la salida es cívica y pacífica construyendo una democracia que perdure en nuestro país , las dictaduras deben de ser sustituidas por un nuevo orden democrático y nosotros estamos apoyando este proceso a todas las organizaciones del exilio, para esto estamos analizando la coyuntura nacional en torno a un régimen ilegítimo, con un proceso electoral ilegítimo, con presos políticos de conciencia, la ilegitimidad de la represión y las arbitrariedades que el régimen está ejerciendo sobre la población, pero además lo más importante es la construcción de rutas de salida a la crisis en contra de este régimen”.

Para conocer el panorama de la coyuntura actual, las posibles rutas de salida a esta crisis sociopolítica a las que se refiere García y como debe de trabajarse se contó con algunos especialistas de la región como Alberto Cortés, catedrático de la Universidad de Costa Rica y analista político para Centroamérica y Nicaragua.

Cortés dijo a las organizaciones que primero se deben definir posibles escenarios que no son previamente declarados rígidos, sino que son el resultado de la interacción de distintas variables y son definidas con las prácticas de los actores.

“La primera dimensión es la internacional, Estados Unidos, Rusia y China juegan en la dimensión internacional y China es una jugada que le da oxígeno al régimen y no está en función de Nicaragua, en Centroamérica y El Caribe hay otros mercados más importantes, además porque Ortega es más dependiente de China, que China de Nicaragua”, explicó Cortés.

El analista político también manifestó que existe la dimensión nacional la cual juega el papel más importante para ver el escenario en que se encuentra Nicaragua.

“Ortega sabe que el Ejército no se va a volcar y eso le permite montar a los paramilitares y reprimir porque si el Ejército hiciera respetar la Constitución política, Ortega no estaría en el poder... Ortega negocia contra la pared y no está contra la pared, Ortega y la Chayo Murillo no se van del poder por voto propio”, dijo Córtes.

Otro de los puntos importantes que señala este catedrático costarricense es que “debemos de ver qué está pasando también con la oposición, cuales son sus puntos fuertes y la consolidación del bloque del poder, un acuerdo negociado con la oposición, con sectores del sandinismo y con supervisión internacional y un comité de solidaridad para abrir apoyo de solidaridad al exilio”.

Carlos José Herrera, especialistas en resolución de conflicto de Colombia fue otro de los expositores quién ha identificado cuatro variables que pueden definir el rumbo de los mejores escenarios para una salida del régimen.

“La primera variable es la economía, y aquí hay dinero para la actividad macroeconómica y dura de dos a dos años y medio y eso es ganar tiempo, además con los desembolsos internacional, existe casi la seguridad que se puede mantener, la segunda son las fisuras, sus aliados, sus ex aliados, y sus posibles aliados, y aquí tiene serias debilidades a pesar que tiene el control de la policía y el Ejército porque dentro del sandinismo hay descontentos, un inmenso descontento dentro del partido del frente sandinista. Una tercera variable es la oposición la cual está débil y una cuarta es la gente”.