EEUU: "estos juicios son una burla", sobre sentencia de 13 años para Miguel Mora

EE. UU. acusó al gobierno del presidente Daniel Ortega de llevar a cabo juicios plagados de irregularidades contra el periodista y ex candidato presidencial Miguel Mora y los más de 40 opositores que se encuentran arrestados desde el 2021.

Estados Unidos, organismos internacionales y familiares del periodista y opositor nicaragüense Miguel Mora rechazaron el miércoles la condena de 13 años de prisión que le impuso la justicia de ese país.

En respuesta a una petición de la Voz de América, el Departamento de Estado acusó al presidente Daniel Ortega de llevar a cabo juicios plagados de irregularidades contra Mora y los más de 40 opositores que se encuentran arrestados desde el 2021.

“A puerta cerrada y con innumerables irregularidades procesales, estos juicios son una burla a la justicia y al debido proceso”, señaló un portavoz del Departamento de Estado a la VOA. “Estos juicios parecen tener la intención de aterrorizar y desalentar a otros nicaragüenses de ejercer sus derechos”, agregó.

Verónica Chávez, esposa de Mora y exdirectora ejecutiva del canal 100%Noticias, calificó de “ilegal” la decisión del juzgado.

“Como familia, rechazamos esa condena impuesta a mi esposo, Miguel Mora. La verdad es que Miguel ni siquiera debió haber estado sometido a un juicio. Miguel Mora no es un delincuente, es un periodista, un hombre íntegro. Por lo tanto, rechazamos esta condena ilegal e injusta”, dijo Chávez en declaraciones a la Voz de América.

El juicio se realizó en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, donde se encuentra Mora desde su detención hace ocho meses bajo condiciones "inhumanas", según lo han catalogado abogados independientes.

Chávez señaló que ella, al igual que toda la familia, ha depositado su “confianza en Dios” en medio de las medidas impuestas por los tribunales nicaragüenses.

"Sé que el Señor va a hacer justicia. Nosotros seguimos con mucha fe esperando el día de su liberación, porque ese día en que mi esposo va a salir, junto a todos los presos políticos, viene. Nosotros lo creemos porque son inocentes”, agregó.

Esta sería la segunda ocasión que Mora, quien también fue precandidato a la presidencia del país, ha sido detenido en los últimos cuatro años, durante la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.

Organismos internacionales de defensa de los derechos humanos también se pronunciaron en rechazo a la condena de Mora.

La directora interina para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, aseguró a la VOA que la condena a Mora se dio tras una “burda violación de garantías básicas de debido proceso”.

El fallo “no sólo refleja la absoluta falta de independencia que hay en el país, sino que además se trata de una afrenta a la libertad de prensa en Nicaragua”, dijo Taraciuk.

La investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, Astrid Valencia, acusó al gobierno nicaragüense de usar el “poder judicial como parte de su estrategia represiva”.

“La condena de Miguel Mora, así como de otras personas detenidas (…) expone al mundo la continuidad de la grave crisis de derechos humanos que se profundiza cada día en el país”, dijo Valencia a la VOA.

Las pruebas de la Fiscalía para acusar a Mora

Dentro de las pruebas que la Fiscalía mostró para acusar a Mora se encuentran retuits y escritos del periodista en su cuenta de Twitter, entre ellas un post del 13 de octubre de 2020 en el que compartió una publicación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde se solidarizaba tras una agresión de presuntos simpatizantes del gobierno contra Chávez, su esposa.

Según la Fiscalía, Mora escribió en ese entonces: “Agradezco en nombre de mi esposa, señor Almagro, sus palabras. Nicaragua espera la declaración de ilegimitidad de esta dictadura sandinista. No nos fallen”.

Sobre dichas pruebas y fallo contra Mora, la periodista Lucía Pineda Ubau consideró que el proceso era nulo y arbitrario e indicó que por esa razón, el periodista se negó a firmar los documentos del juicio que se le realizó.

“Aquí no ha habido conspiración, de hecho, no le lograron comprobar eso, tampoco menoscabo a la integridad nacional (que es por lo que se le condenó). Son expresiones de ciudadanos que muestran lo que piensan. A Miguel le sacaron retuits noticiosos y un video manipulado de una entrevista que dio en 2018, eso no es un delito”, dijo Ubau.

La Fiscalía nicaragüense informó a finales de enero el reinicio de los juicios contra más de 40 presos políticos que son acusados de diversos delitos, como lavado de dinero, conspiración y traición a la patria y cataloga a estas personas como "criminales y delincuentes” que “promovieron y dirigieron actos terroristas y un intento de golpe de Estado en el 2018”.

Ortega también ha calificado duramente a los opositores arrestados en Nicaragua e incluso los ha llamado “hijos de perra” en televisión nacional.

Para esta semana también están programadas las lecturas de sentencia para los presos políticos Yader Parajón, Yaser Vado, Dora María Téllez, Lesther Alemán y María Fernanda Flores, todos condenados la semana pasada por supuestamente infringir la Ley 1055, conocida como Ley de Soberanía.