Condenan a ocho años de cárcel a la ex comandante guerrillera Dora María Téllez

Dora María Téllez, fue detenida el 13 de junio de 2021 en su casa de habitación.

El régimen de Daniel Ortega a través del sistema judicial condenó a 8 años de cárcel a la exguerrillera Dora María Téllez tras declararla culpable por el supuesto delitos de “menoscabo a la integridad nacional”, fallo dictado por el juez cuarto Distrito Penal de Juicios Ángel Jancarlos Fernández González según informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh a través de su cuenta de Twitter.

“El régimen Ortega Murillo ha condenado a 8 años de prisión a Dora María Téllez, conocida como la comandante 2, pretenden manchar su nombre y su lucha por Nicaragua. #EsInocente #SonSentenciasNulas #LibertadParaLosPresosPolíticos” destacó el Cenidh en su publicación.

El CENIDH informó que no se permitió el ingreso de ningún familiar de Téllez para la lectura de la sentencia condenatoria de cárcel.

En la parte resolutiva de la sentencia que impone ocho años de cárcel para Téllez, también establece la "inhabilitación absoluta, por el mismo período para el desempeño de función, empleo o cargo público. Se establece como fecha provisional de cumplimiento de la pena impuesta a la acusada Dora María Téllez Argüello, el dia doce de junio del año dos mil veintinueve"

Dora María se mostró firme en el juicio

La presa política habló en el ilegal juicio en su contra y manifestó que “detenida o libre, yo seguiré luchando” y reiteró que ella pidió sanciones individuales y no hacia el Estado Nicaragua, por lo que no cometió ningún “menoscabo a la integridad nacional” ni “traición a la patria”.

“Yo pedí sanciones individuales, no sanciones al Estado de Nicaragua. No hay que confundir al Estado de Nicaragua con las personas. Daniel Ortega no es el Estado, Rosario Murillo no es el Estado, Nicaragua no es una monarquía, Nicaragua es una república” expresó Téllez ante el judicial que le dictó veredicto de culpabilidad.

El régimen de Daniel Ortega, a través de la fiscalía, acusó a Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, integrantes de UNAMOS, antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), por supuesta "conspiración".