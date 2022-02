Juristas consultados por 100% Noticias, que prefirieron el anonimato opinaron que de este análisis o revisión que harán los diputados puede haber tres resultados.

Los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional revisarán todas las leyes que aprobaron el año pasado con las que encarcelaron a más de 40 opositores, a quienes criminalizaron como "traidores a la patria" por "conspiración" "ciberdelitos". Los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos y los de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, se reunieron para analizar esas leyes fuertemente cuestionadas a nivel nacional e internacional.

En una nota de prensa de la Asamblea Nacional indican que este 11 de febrero ambas comisiones se reunieron donde "acordaron analizar las principales normas de carácter penal para identificar si el marco jurídico en esta materia requiere ajustes para continuar fortaleciéndolo".

"Las normas que serán analizadas, son aquellas que se aplican a personas que cometen crímenes de odio, que incitan a organismos y gobiernos extranjeros a sanciones e invasiones militares al país, así como los que utilizan financiamiento extranjero para menoscabar la soberanía nacional" cita la nota de prensa.

Juristas consultados por 100% Noticias, que prefirieron el anonimato opinaron que de este análisis o revisión que harán los diputados puede haber tres resultados.

El primero es que "si agravan las penas no afectaría a los condenados porque no pueden ser retroactivas solo a los que no han sido condenados".

Segundo "si la derogan saldrían inmediatamente los presos políticos" que condenaron con estas leyes represivas.

El tercer escenario jurídico es que amnistíen a los condenados por dichos delitos, según el experto consultado.

La Asamblea Nacional aprobó seis leyes represivas entre el 2020 y comienzos del año 2021 con las que neutralizaron a opositores, eliminaron la competencia para las elecciones, criminalizaron la cooperación a ONG y persiguen a los periodistas y ciudadanos que se expresan en las redes sociales.

Estas son las leyes represivas que revisarían los diputados sandinistas:

1) Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y su normativa, aprobada el 15 de octubre del 2020

2) Ley especial de ciberdelitos o ley mordaza, aprobada el 27 de octubre del 2020

3) Reforma constitucional donde establecieron la Cadena perpetua para "crímenes de odio" aprobada en segunda legislatura el 18 de enero del 2021.

4) “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, aprobada el 21 de diciembre del 2020. La ley prohíbe las candidaturas de quienes el régimen considera “golpistas”, o que aplauden las “sanciones internacionales”.

5) Los diputados en la Asamblea Nacional aprobaron el dos de febrero de este año la reforma y adición a la Ley 406, del Código Procesal Penal de Nicaragua, para ampliar de 48 horas hasta 90 días el plazo por el que una persona puede estar detenida sin ser acusada para ampliar las investigaciones, alegaron los diputados rojinegros.

6) Otra ley que podría ser revisada es la Ley 842 o “Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias” que protege a los funcionarios sancionados y obliga a los bancos a reabrirle sus cuentas y estos pueden demandar a los bancos que se nieguen.