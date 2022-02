Exguerrillera sandinista Mónica Baltodano responsabiliza a Daniel Ortega por la muerte de Hugo Torres

La exdiputada manifestó que Torres no fue atendido con premura, pues registró varios desmayos en las celdas de El Chipote.

La exguerrillera sandinista y exdiputada Mónica Baltodano responsabilizó a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la muerte del combatiente histórico sandinista Hugo Torres, quien murió este sábado confirmó 100%Noticias con allegados a la familia.

En una entrevista a la Cadena de Medios 100%Noticias, Nicaragua Actual y Despacho 505, Baltodano expresó que Torres cayó gravemente enfermo por las condiciones carcelarias en las que Ortega mantiene a los reos políticos en El Chipote.

“Salió de la cárcel del Chipote gravemente enfermo, antes de ser encarcelado nosotros no le conocíamos como una persona con enfermedades precedente, para nosotros murió como resultado de esta injusta detención, de está brutal detención y está falta de respuesta oportuna no solamente con Hugo sino con toda la gente que está ahí detenida y no podemos más que decir que todos deben de ser liberados y que Ortega es responsable también de esta muerte”, señaló Baltodano.

La exdiputada manifestó que Torres no fue atendido con premura, pues registró varios desmayos en las celdas de El Chipote.“Los primeros datos fueron obtenidos de compañeros de celda, podemos decir que la cárcel y las condiciones en las que han estado manteniendo a todos los presos son condiciones que los han enfermado, que los han hecho bajar de peso y me duele terriblemente que una vida tan entregada para luchar por la democracia cómo ha sido la vida de Torres terminé de esta manera y en condición de prisionero político de la dictadura de Ortega y Murillo”, manifestó

También enfatizó que la muerte de Torres es el resultado de la brutal represión y por la falta de respuesta del régimen “lamentamos muchísimo esta muerte de un héroe, de un verdadero héroe de las luchas contra las dictaduras que han dominado a Nicaragua, la dictadura de Somoza y ahora la dictadura de Ortega qué es una dictadura es brutal y criminal”

Al mismo tiempo, Baltodano descartó que Ortega libere a los presos políticos tras la muerte del combatiente histórico sandinista “Yo no los veo a ellos en disposición de liberar a ninguno de los presos, están tratando de usar a los presos políticos como monedas de negociación para obtener impunidad”

Agregó que en Nicaragua no se puede permitir la impunidad a los crímenes de lesa humanidad “los crímenes no solo son los 360 asesinados, también detener a una persona injustamente, abusar de jóvenes, los heridos, los muchachos sin ojos, crimen es detener sin haber ninguna razón simplemente porque pensamos diferente y qué otros nos tengamos que exiliar también es parte de los crímenes del régimen de Daniel Ortega”