Luis Carrión: Ejército es “indigno y cobarde” por silencio ante muerte del General Hugo Torres

El exguerrillero Luis Carrión Cruz, uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista en Nicaragua en la década de los años de 1980, lamentó el silencio del Ejército de Nicaragua ante la muerte del General en retiro Hugo Torres Jiménez, uno de los presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien el pasado fin de semana murió en una sala del hospital Roberto Huembes, propiedad de la Sancionada Policía.

Carrión reprochó “Es vergonzoso que el Ejército de Nicaragua no se hayan pronunciado ni reconocido el carácter de Hugo Torres como general retirado, No tenían que alabarlo, simplemente manifestar (condolencias), ni siquiera un pésame a sus familiares, ni a sus amigos, que es lo mínimo”, expresó Carrión Cruz

El exguerrillero recordó que con esta actitud, las fuerzas castrenses de Nicaragua demuestra su sometimiento a la voluntad del dictador Daniel Ortega, quien usurpa la presidencia de Nicaragua.

“Creo que aquí el comportamiento del Ejército es indigno, es cobarde. Le tienen miedo a Daniel Ortega, ¿por qué razón?, porque no abrieron la boca (con la muerte de Hugo Torres). Es realmente sorprendente”, agregó Carrión, en 100% Entrevistas emitido en 100% Noticias.

Carrión Cruz dijo que con la muerte del ex guerrillero Hugo Torres, se pone en evidencia el peligro al que están expuestos los presos políticos, principalmente los adultos mayores que ya llevan más de seis meses de encierro injustificado dentro de las instalaciones de el nuevo Chipote.

“La muerte de Hugo Torres pone en evidencia el enorme riesgo en que están todos los presos políticos en general, pero en especial los adultos mayores porque muchos de ellos tienen enfermedades crónicas, enfermedades que pueden provocar la muerte, sin embargo en el Chipote no están bien, no reciben la alimentación adecuada y están en aislamiento”, expresó el ex guerrillero.

Luis Carrión, quien conoció de cerca a Hugo Torres, recordó que muchos de los presos políticos no tienen vigilancia en su salud.

“Está claro con la experiencia con Hugo (que los presos políticos) tampoco tienen vigilancia de su salud, ni una atención médica adecuada”, denunció el exguerrillero.

Ortega indiferente y satisfecho

Luis Carrión, quien es miembro de UNAMOS, recordó que con los presos políticos, el dictador Daniel Ortega busca culpables del levantamiento social del año 2018, cuando los nicaragüenses pedían justicia por la muerte de los estudiantes universitarios asesinados.

“La gente se levantó porque ya no soporto las condiciones, no soportó ver en todas las redes sociales la violencia con que fueron reprimidos los jubilados y luego los estudiantes, ver cómo disparaban, es decir, son las acciones de Ortega las que promovieron el alzamiento de abril de 2018. El hecho que estas personas que están presas no son los responsables y se va a vengar en ellas lo que no se puede vengar del pueblo en su conjunto”, advirtió Carrión Cruz.

El miembro de Unamos, quien se encuentra en el exilio por las amenazas de la dictadura, dijo que Daniel Ortega probablemente haya recibido con indiferencia la muerte de Hugo Torres.

“Probablemente Daniel Ortega recibió (la noticia de la muerte de Hugo Torres) con indiferencia y probablemente con satisfacción porque el tratamiento que estaba recibiendo Hugo y los demás presos es de aislamiento y de maltrato”, denunció.

Carrión agregó que los presos políticos llevan “una estadía en el Chipote de más de seis meses, cuando es una estadía corta para procesos de investigación, esto muestra que en esta acción de Ortega en contra esta gente hay una enorme dosis de venganza, de espíritu vengativo, de venganza, de desquitarse en ellos por la decisión de él el susto que recibió en 2018 cuando el pueblo en 2018 se levantó y no es porque estas personas que están presas lo hayan levantado”, finalizó Carrión.

Una encuesta del año 2021, mostró como resultado que el 75% de los nicaragüenses encuestados pidió la liberación de los presos políticos en Nicaragua.