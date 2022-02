“Alerta” por ex precandidato presidencial Arturo Cruz, presenta síntomas de “Parkinson”

7 a.m.

De acuerdo con una fuente extraoficial, el excandidato presidencial padece de fuertes dolores de espalda, no puede dormir, presenta fuertes dolores lumbares y rigidez en el cuerpo, síntomas característicos del Parkinson.

“Que el profesor pueda recibir atención médica es urgente, su salud se ha deteriorado con este injusto encarcelamiento, que no ocurra otra desgracia!!” es la Alerta que lanzó Dolly Mora, dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), tras conocer la información que la salud del preso político Arturo Cruz, ha desmejorado y que presenta síntomas de “Parkinson”.

Este miércoles se conoció que el excandidato presidencial Arturo Cruz, presenta movimientos involuntarios constantes en el cuerpo, lo que hace indicar que tiene “Parkinson”, reveló una fuente a 100% Noticias.

Lea: SOS Nicaragua: Arturo Cruz con síntomas de Parkinson y Dr. José Pallais se desmayó en medio juicio

Don Arturo tiene fuerte dolor de espalda, no puede dormir y fuertes dolores lumbares que "lo hacen llorar y con un ojo parece que tiene catarata porque le cuesta ver", conoció 100% Noticias.

El doctor Rommel Meléndez, médico exiliado en Costa Rica, lamentó el estado de salud en el que se encuentran los presos políticos y alertó que en el caso de don Arturo Cruz, su situación podría empeorar si no recibe la atención médica oportuna.

“Una persona con Parkinson puede empeorar en la cárcel por el hecho de no estar recibiendo tratamiento. El Parkinson es una enfermedad degenerativa de una región del cerebro que se va a caracterizar por movimientos musculares involuntarios y generalmente se dan cuando el paciente comienza a mover una región del cuerpo, ya sea al querer caminar o al querer agarrar algo”, expresó el médico.

Lea más: Condenan a 9 años de cárcel a Miguel Mendoza, 11 años a Nidia Barboza y declaran culpable a Mauricio Díaz

“El Parkinson se empeora cuando una persona no tiene tratamiento y eso hace que el paciente se comience a deteriorar porque se ven limitadas algunas funciones, algunas actividades o movimientos que normalmente hacía. Entonces ya él no va a poder moverse tranquilo, ya no va a poder comer tranquilo porque se le cae la comida por los movimientos musculares como un temblor”, añadió el galeno.

El doctor Rommel Meléndez agregó que “el hecho de que los presos políticos están sufriendo algún tipo de tortura como el hecho de estar aislado, de no recibir sol, eso pondría agravar y deteriorar más la salud del paciente si no está recibiendo atención adecuada”.

Don Arturo Cruz es uno de los presos políticos adultos mayores que por su estado de salud, debería de estar en casa por cárcel, bajo custodia policial, a como lo mandan las leyes de la República de Nicaragua.

El ex profesor y catedrático del INCAE, quien por su naturaleza de maestro, tiene el don de la palabra y de hablar mucho, ocho meses después de permanecer detenido, es todo lo contrario. No tiene ni ánimo, ni fuerzas para hablar, presenta temblores, rigidez muscular.

"Es espantoso, todos son huesos caminando y Arturo pareciera el más viejito de todos. No tiene ni fuerza para hablar. Lo acabaron" indicaron a 100% Noticias.

Alargar juicio es tortura

Por su parte, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo a periodistas que alargar el juicio de los ocho opositores es para "prolongar la agonía".

Lea también: Policía detiene a salvadoreños que viajaban con 60 mil dólares

El miércoles en el segundo día, "solo recibieron a seis testigos de 27" que en su mayoría son policías. "Es una estrategia de prolongar la agonía para seguir torturando" dijo Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Los opositores Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, José Pallais, José Adán Aguerri, Violeta Granera, Tamara Dávila y el politólogo Manuel Orozco, (este último en Washington) fueron acusados por el supuesto delito de “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional” o popularmente conocido como "Traición a la Patria".

Para la fiscalía la prueba es un “grupo de WhatsApp”. El juicio continuará este jueves desde las 8:30 am en el Chipote.