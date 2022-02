Alianza Cívica denuncia detención ilegal del profesor Candelario Zamorán en el caribe sur de Nicaragua

9:35 a.m.

La oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH) exigió al régimen la liberación de todos los presos políticos

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan su escalada de detenciones ilegales en contra de los opositores, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció la detención del presidente de la junta directiva de esta organización política en El Ayote, Candelario Zamorán, un profesor de la zona.

“Denunciamos la detención ilegal y arbitraria de nuestro integrante y compañero de lucha el profesor Candelario Zamorán, presidente de la junta directiva de El Ayote. Fue detenido hoy a las 2:00 p.m. en Juigalpa por agentes de la policía del régimen” denunció la ACJD a través de su red social Twitter. La detención ilegal ocurrió este sábado 19 de febrero.

Además, manifestaron que “el profesor Candelario iba gritando: ¡Viva Nicaragua libre! Y los policías lo callaban a golpes. El profesor Candelario Zamorán Jirón imparte clases en la escuela Cristo del Rosario, en la comarca El Bambú” informó la organización opositora.

El régimen Ortega Murillo hasta la fecha tiene bajo prisión a más de 170 presos políticos de los diferentes departamentos y municipios del país, entre ellos líderes juveniles, ex precandidatos presidenciales, líderes políticos, ex embajadores, ex guerrilleros sandinistas disidentes entre otros.

Recientemente la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH) exigió al régimen la liberación de todos los presos políticos, principalmente de los adultos mayores que languidecen en las celdas del nuevo Chipote, en Managua.

“Ante el otorgamiento el día de ayer de prisión domiciliaria a tres personas procesadas, cabe recordar al Estado que hay varias más, vulnerables por edad y/o enfermedad”, escribió OACNUDH en su cuenta de Twitter tras conocer el cambio de “medidas cautelares” a el excandidato presidencial Arturo Cruz, Francisco Aguirre Sacasa y José Pallais, quienes se encuentran en estado delicado de salud” demandó la Oficina del Alto Comisionado de ONU.