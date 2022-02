Juan Sebastián Chamorro cumple 51 años de edad encarcelado en El Chipote

11:40 a.m.

En vísperas de su cumpleaños, Chamorro cumplió 260 días encarcelado

“Aquí afuera de tu celda, nada es igual. Extrañamos tu sonrisa y tu entrega”, reza una carta pública de Victoria y Victoria Isabel, esposa e hija del ex aspirante presidencial, Juan Sebastián Chamorro, quienes lo felicitan por cumplir 51 años de vida.

En la misiva, madre e hija celebran su vida, sus acciones y convicciones “te has convertido en un ser ejemplar. En una fecha cómo ésta, es muy doloroso no compartir y abrazarte, pero, aunque no estés con nosotras, juntas celebramos tu vida”

Agregan “Sabemos lo mucho que disfrutas celebrar tu cumpleaños y por eso hoy nos reunimos para dedicarte este día y celebrar la huella que has dejado, por dónde has pasado en estos 51 años de vida”

Al mismo tiempo, expresaron sentirse orgullosas de tenerlo como esposo y padre “tenemos la dicha de haber compartido muchos años juntos, en los que hemos disfrutado todo tipo de emociones que nos han unido como familia hasta hacernos inseparables e invencibles”

Ambas pidieron a Chamorro ser optimista porque la oscuridad se transformará en luz “Sabemos que muchas veces te debes de sentir muy solo, pero enfoca tu energía en mantenerte saludable y optimista para que muy pronto cuando nos volvamos a reunir estés listo para que los tres volvamos a disfrutar nuestra vida juntos porque estamos seguras que un gran futuro nos espera”

“Hay oscuridad antes del amanecer, pero la oscuridad se transformará en la luz que iluminará nuestro caminar, te amamos”, finalizan.

Chamorro junto a otros líderes opositores son acusados del delito de "traición a la patria", porque pretendían retar a Daniel Ortega en los comicios pasados.

El juicio está a cargo del juez Quinto de Distrito Penal de Juicio de Managua, Félix Salmerón Moreno, que se celebra a puerta cerrada en El Chipote, una celda ubicada en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.