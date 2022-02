Condenan a 9 años de cárcel al exembajador Mauricio Díaz, quien tiene soplo en corazón

“Nosotros luchamos por las libertades de este pueblo. Vender mi patria me daría vergüenza”, aseguró Díaz

El exembajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz fue condenado a 9 años de cárcel por supuesta "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional". La sentencia la aplicó el juez orteguista Luden Quiroz García, encargado del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio.

El Dr. Díaz reiteró su inocencia durante el juicio que desde su arranque ha sido calificado de nulo por varios expertos en derecho.

“Nosotros luchamos por las libertades de este pueblo. Vender mi patria me daría vergüenza”, aseguró Díaz cuando el mismo juez lo declaró culpable.

Díaz se declaró “inocente” y que "siempre ha sido una persona honesta, transparente y que nunca ha pedido financiamiento externo o conspirado contra su país”.

El exdiplomático ratificó su fe en Dios durante el proceso judicial, al expresar que "mientras no me condene Dios, que me condene el hombre”.

100% Noticias conoció que la salud de Díaz se ha deteriorado de forma acelerada a tal punto que este jueves le practicaron una "resonancia magnética y electrocardiograma y le detectaron soplo cardíaco" confirmó su esposa Dina Medrano.

Si el régimen cumpliera las leyes del país, Díaz de 71 años de edad, por su condición de adulto mayor, tendría que estar bajo arresto domiciliar y no carcelario.

"Me siento desanimada, preocupada con el estado de salud que tiene" expresó Medrano a 100% Noticias.

En proceso judicial contra Díaz, la fiscalía del régimen presentó como pruebas videos de entrevistas que ofreció don Mauricio a 100% Noticias y Canal 10, donde analizaba la coyuntura política del país. Además intervinieron como testigos oficiales de la Policía sandinista entre detectives y peritos informáticos.

Mauricio Díaz fue detenido de forma violenta el 9 de agosto del 2021. Oficiales lo interceptaron, golpearon a su hijo y al abogado que lo acompañó minutos antes a la fiscalía que lo citó para declarar. Díaz es miembro de Ciudadanos por la libertad, cuya personería jurídica fue cancelada por el Consejo Supremo Electoral, afín a Daniel Ortega.