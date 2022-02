Rusia con pocos aliados en América Latina, Daniel Ortega pone en riesgo a Nicaragua

La especialista sostiene que es parte de una estrategia de mantener y acercar “aliados”

La socióloga Elvira Cuadra, investigadora en materia de seguridad en Nicaragua, considera que Rusia busca fortalecer sus lazos con regímenes similares en América Latina que respalden la invasión rusa en Ucrania, luego que el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin, ofreció un discurso en una sesión especial en la Asamblea Nacional en Managua.

“El inusitado interés de Rusia por visitar y acercarse a Nicaragua durante los últimos meses, particularmente en la última semana lo que revelan es que Rusia está buscando regímenes similares en este caso Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia en América Latina, está buscando aliados que respaldan políticamente las acciones que ha estado tomando para expandir su control sobre territorios que antes formaban parte de la antigua Unión Soviética”, analizó

La especialista sostiene que es parte de una estrategia de mantener y acercar “aliados” porque Vladimir Putin sabía que la invasión a Ucrania no iba a ser reconocida por el resto del mundo.

“Estaba buscando los pocos apoyos que podía encontrar en diferentes países, en este caso en Nicaragua”, señaló

Asimismo, Cuadra recordó que a partir del 2007 cuando Daniel Ortega regresó al poder Rusia y Nicaragua restablecieron relaciones, dicha cooperación se ha centrado en el tema militar.

“Una de las áreas donde más cercanía han tenido es la colaboración militar, por ejemplo, gente del ejército ha ido a Rusia a recibir formación y capacitación. Durante los últimos años ha habido una renovación de armamento. En el 2016, el caso de los tanques rusos que se supone llegaron a Nicaragua. Otro ámbito es la colaboración ha sido menor, pero a raíz de 2018 cuando el régimen de Daniel Ortega entró en un franco declive uno de los pocos aliados que ha tenido en el resto del mundo ha sido Rusia y esto se ha acentuado”, manifestó

Gioconda Belli: Ortega no tiene ningún papel que jugar

Al mismo tiempo, la escritora Gioconda Belli expresó que Ortega intenta recuperar “carisma”, utilizando el símbolo de una lucha mayor para dar la impresión que los países de izquierda están siendo atacados por el imperialismo.

“Nicaragua no es un país de izquierda, es una persona de izquierda, es una persona que tiene una energía creada a su imagen y semejanza usan palabras de la Revolución como mejor le conviene. Rosario Murillo ha hecho una mezcla de religión, superstición e historia manipulada (...) lo que estamos viviendo en Nicaragua es la locura persecutoria de una pareja que tiene una gran necesidad de venganza y una enorme inseguridad”, dijo Belli a 100%Noticias.

También señaló que Ortega está queriendo ser un “factor” importante en la geografía del mundo “es un absurdo, no tiene nada ningún papel que jugar, (...) es lamentable, un espectáculo yo espero como persona que esto de Putin no se vaya más allá, es peligroso, aquí en Europa hay mucha preocupación no habían visto una cosa así desde la segunda Guerra Mundial y que Rusia quiere recuperar más territorio (...) nos va a poner al borde de una guerra de enormes consecuencias, entonces que Daniel Ortega para sentirse machito y sentirse importante esté poniendo a Nicaragua en esa situación en lamentable”, manifestó