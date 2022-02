Unas 41 organizaciones civiles dentro de Nicaragua y en el exilio, se sumaron a las voces de condena y rechazo por la invasión de Rusia a Ucrania y la "complicidad de la dictadura Ortega Murillo", que respalda dicha intervención militar y violación a la soberanía territorial de Ucrania.

Para estas organizaciones, el régimen de Daniel Ortega "no puede arrogarse la facultad de hablar en nombre de nuestro pueblo" al alinearse con Rusia. Recuerdan que Ortega usurpa la presidencia de Nicaragua, pues fue impuesto producto de una "farsa electoral" el pasado 7 de noviembre del 2021.

LEER MÁS: Daniel Ortega puso "un ladrillo más" para que le apliquen Ley Renacer tras alinearse con Rusia

"Rechazamos y condenamos la ilegal e injustificada agresión de Rusia a Ucrania, que se realiza en clara y flagrante violación al derecho internacional contra un Estado soberano e independiente. Las fuerzas militares rusas están atacando a civiles, ocasionando la muerte de mujeres, hombres y niños, cometiendo crímenes de guerra. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con la República de Ucrania y su pueblo, que en una evidente condición de desventaja luchan por preservar sus vidas e integridad territorial" sostuvieron las organizaciones civiles y de la diáspora.



Hicieron un llamado a que la Comunidad Internacional a establecer "un marco jurídico de protección más efectivo y vinculante en la prevención de los conflictos bélicos y que ponga fin a la impunidad en el desmantelamiento del Estado social de derecho y de las libertades como sucede actualmente en Nicaragua".

Nicaraguan civil society condemns the Russian aggression against Ukraine and Ortega's complicity. It demands effectiveness from the International Community to stop the war in Ukraine and impunity of the #OrtegaDictatorship in Nicaragua.@antonioguterres @ONUnoticias @ZelenskyyUa pic.twitter.com/FwPYmbDpKc