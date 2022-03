Gabriel Boric da bienvenida a Gioconda Belli "tremendo honor tenerte con nosotros"

Gabriel Boric, presidente electo de Chile dio la bienvenida a la escritora nicaragüense Gioconda Belli quien arribó al país para participar del acto de toma de posesión del nuevo mandatario chileno, quien señaló que es un honor contar con la presencia de Belli, perseguida política del régimen de Daniel Ortega.

“Un tremendo honor tenerte con nosotros Gioconda. Un abrazo gigante!” escribió el mandatario en su cuenta de Twitter en respuesta a la publicación de Belli.

Recuerde Leer: Gioconda Belli considera como "mensaje simbólico a Ortega" invitación de Boric a su toma de posesión

La escritora y poeta nicaragüense destacó en una publicación en su red social que tras volar alrededor de 14 horas estaba lista para presenciar el nuevo comienzo chileno con el presidente Boric a quien tantos le tiene mucha esperanza.

“Después de 14 horas de vuelo, he aterrizado en Santiago de Chile!! Estoy lista para este nuevo comienzo chileno con el Presidente Gabriel Boric, en quien tantos tenemos puestas nuestras esperanzas” escribió Belli.

La escritora nicaragüense, Gioconda Belli confirmó a 100%Noticias el pasado 25 de febrero que asistiía a la toma de posesión de Gabriel Boric en Chile, luego que el nuevo mandatario le extendiera una formal invitación a la toma de posesión lo que fue una sorpresa para ella.

“Fue una sorpresa muy agradable. Yo he simpatizado con Boric desde hace mucho tiempo desde que lo vi como líder estudiantil en protestas en Chile, me da mucha esperanza que él ganará las elecciones, es una persona comprometida con la democracia con los derechos humanos lo pensaba desde antes de que me invitará a la toma de posesión”, expresó Belli.

Asimismo, la escritora manifestó que la invitación tanto ella como al escritor Sergio Ramírez, es un mensaje simbólico a Ortega. A lo largo de la historia, los escritores han sido perseguidos, dijo Belli.

Lea: Gabriel Boric invita a Gioconda Belli a toma de posesión en Chileb

“El apoyo a un escritor es simbólico porque representa de alguna manera el espíritu de un pueblo representa digamos esa parte artística que existe más allá de la política, que tiene que ver con humanidad del ser humano, con los valores y con los ideales, con la idiosincrasia de un pueblo”