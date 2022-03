Lucía Pineda, Irlanda Jerez y AUN agradecen labor de Nuncio Apostólico por presos políticos

10:10 a.m.

Las excarceladas políticas Lucia Pineda Ubau, Irlanda Jerez y la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), agradecieron al nuncio apostólico monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag por su trabajo incansable en favor de la liberación de los presos políticos en Nicaragua.

“Había una docena de conclusiones por la forma en que se dirigía, a mí no me interesa lo que digan de mí, mi objetivo es sacarlos a ustedes, sacar a los presos políticos”, dijo Pineda Ubau parafraseando palabras del nuncio, quien la visitó en la cárcel La Esperanza en 2019.

Monseñor Waldemar logró visitar en dos ocasiones a los primeros presos políticos 2018-2019, incluso logró la liberación de unos 500 reos de conciencia detenidos por Daniel Ortega.

“Nosotros tenemos una foto histórica de 5 mujeres reunidas con el embajador de su santidad para nosotros fue un bálsamo de alegría en medio de la oscuridad, del silencio, del terror, del miedo y la cárcel sobre todo a vos (Lucia) que vivías totalmente aislada”, expresó Jerez.

Agrega “En marzo del 2019 nos visitó para conocernos y escucharnos quizás no tenía las palabras correctas para dirigirse a la nación (...) es un embajador del Vaticano tenemos que entender las reglas y el protocolo por el que se rige estaba en un país en dictadura que tiene presos políticos, muertos, exiliados, represión, estado parapolicial y militar no podía hacer más de lo que hizo”

En este sentido, Pineda manifestó que al nuncio le tocó un papel “feo” pues tenía que sentarse con los dictadores, por eso se levantaron señalamientos infundados en su contra.

“Agradecida con el nuncio apostólico siempre mantuvimos la comunicación en varios momentos (...) le tocó jugar el papel feo en todo este conflicto, él es un soldado de Cristo y le tocó el papel más feo e incómodo que era reunirse con los asesinos, sonreírle porque es parte de la función diplomática para conseguir algo, las visitas, las liberaciones e insistir, insistir, liberen, liberen, liberen (...) además el nuncio no se manda solo y eso la gente no lo no le entiende”, dijo la periodista de 100% Noticias excarcelada, quien relató que el nuncio le obsequió un lapicero y una libreta en una de las visitas.

#COMUNICADO | Agradecemos a su excelencia, Nuncio apostólico Waldemar Sommertag, por sus gestiones en favor de la liberación de nuestros presos políticos y en apoyo para las familias nicaragüenses. pic.twitter.com/vCUSpSBrdt — AUN (@AUNNicaragua) March 12, 2022

Logró salvar a presos políticos

Según familiares de los prisioneros políticos con la gestión del nuncio apostólico lograron salvar la vida de algunos presos políticos que estaban entre la vida y la muerte entre el 2018-2019.

Acceso a una biblia

A los prisieron que estaban en máxima seguridad conocida como el "Infiernillo", abogó para que abrieran una rendija (Abertura estrecha y alargada), para lograr respirar y no asfixiarse por el encierro.

Logró llevar alivio espitirtual a los prisioneros a través de dos visitas

Consiguió el ingreso de la Cruz Roja Internacional a realizar chequeos médicos, así como ver su estado físico

También la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) agradeció a Sommertag, quien por su función diplomática y su pastoral fue una constante fuente de apoyo para los nicaragüenses.

“Desde el 2019 gracias a su comunicación con el Vaticano se elevaron las denuncias de violencia estatal y abuso de los derechos políticos y humanos en Nicaragua y se llevaron a cabo numerosas gestiones por la liberación de los presos políticos facilitando la salida de más de 500 de ellos”, indica el comunicado.

AUN resaltó que, en 2021, logró la entrega de artículos de higiene, alimentos y bebidas a los presos políticos e hizo constantes llamados para que se permitan visitas familiares y su justa liberación.

“Su excelencia sido un constante defensor de la paz y el diálogo, su expulsión a raíz de las tensas relaciones con Ortega Murillo y el distanciamiento aún más evidente desde noviembre al arrebatarle la figura de decano del cuerpo diplomático es lamentada por muchas de las familias de presos políticos, por el pueblo católico, por todos los defensores de la democracia y la justicia”, finalizan

Expulsión

Este sábado el Vaticano atribuyó al Gobierno de Nicaragua la expulsión del nuncio apostólico en ese país, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, cuya labor defendió, y lo consideró una imposición "grave e injustificada".

"La Santa Sede ha recibido con sorpresa y dolor la comunicación de que el Gobierno de Nicaragua ha decidido retirar el beneplácito (agrément) a S.E. Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag, Nuncio Apostólico en Managua desde 2018, imponiéndole que dejará inmediatamente el País después de notificarle esa medida", se lee en un comunicado.

La Santa Sede subrayó que la disposición "resulta incomprensible" ya que, durante su misión diplomática, el monseñor "ha trabajado incansablemente por el bien de la Iglesia y del pueblo nicaragüense, especialmente por los más vulnerables".

Lo hizo "buscando siempre favorecer las buenas relaciones entre la Sede Apostólica y las Autoridades de Nicaragua".