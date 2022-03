Médico que atendió a excarcelado político Justo Rodríguez fue agredido por simpatizantes sandinistas

Actualmente el médico se encuentra exiliado, decisión tomada luego de la agresión sufrida el pasado 5 de febrero.

El médico especialista Jairo Gutiérrez, neurólogo y miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, fue agredido el pasado 5 de febrero por tres sujetos que al parecer lo esperaron que saliera de una farmacia donde se encontraba comprando unos medicamentos y al regresar les impidieron subir a su vehículo, y sin argumentar nada empezaron agredirlo. Gutiérrez fue uno de los especialistas que viajó hasta la Isla de Ometepe para atender al excarcelado político Justo Rodríguez, así como a varios disidentes al gobierno de Nicaragua usurpado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Me baje en una farmacia a comprar, cuando regrese a mi vehículo, estaba tres individuos que me impedían subir les dije que me dieran lugar y no me dejan y así sin decir nada me empezaron agredir, sino fuera por un caponero quién sabe cómo hubiese quedado” dijo el médico a 100% Noticias.

Recuerde Leer: Informe señala el incremento de “presos políticos” en Nicaragua

La abogada Yonarqui Martínez a través de su red social en Twitter repudió la agresión contra el especialista de la salud y señaló que atender a pacientes no es un delito.

“Lo que le hicieron al Dr. Jairo Gutiérrez (Neurólogo)no tiene nombre intentaron matarlo, él atendió a don justo Rodríguez, atender a pacientes no es delito. Miembro de la Unidad Médica Nicaragüense” señala la publicación de Martínez.

Recuerde Leer: Declaran culpable a Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín y extrabajadores de FVBCH

Gutiérrez asegura que esta agresión de la que ha sido víctima es una represalia por ejercer su labor y atender a personas disidentes al dictador Daniel Ortega. Sin embargo, señaló que él ejerce su profesión sin distingo político.

Tras este episodio, Gutiérrez decidió exiliarse porque anteriormente había sido víctima de amenazas de muerte debido a que cerca de su consultorio vivía el CPC de barrio Monseñor Lezcano, “me dijeron que andaban detrás de mí que tuviera cuidado” señaló el médico.