Analistas: “hay una fisura” en régimen de Daniel Ortega tras denuncia de Embajador Arturo Mcfields

11:35 a.m.

Tras las contundentes y sorpresivas declaraciones del Embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo Macfields Yescas, el analista político Eliseo Núñez manifestó a 100% Noticias que esto es una muestra real de que hay una fisura dentro de la cúpula del régimen de Daniel Ortega y que ya es imposible defender lo indefendible.

“Hay fisuras en el partido del Frente (Frente Sandinista de Liberación Nacional), no todas salen a luz, la narrativa que él hace de la Cancillería, es una narrativa que conlleva a intuir que hay un gran miedo a opinar a decir cualquier cosa”, opinó Núñez.

LEER MÁS: Cristiana Chamorro condenada a 8 años de prisión, ex trabajadores a 7 y 13 años de cárcel

En la denuncia del Embajador Arturo Mcfields, asegura que previo a la reunión del Consejo Permanente, “hubo una reunión virtual con Cancillería y un grupo de asesores presidenciales, en ese encuentro yo sugerí que se considerara liberar a menos a 20 presos políticos de la tercera edad y a otros 20 reos comunes” pero indicó que “nadie me hizo caso señor presidente. En ese momento se me dijo “no vamos ni a tomar nota de ese comentario porque podrías perder tu empleo y a la derecha entre más se le da más quiere”, expresó el Embajador

Esta declaración, indica el “horror” que funcionarios le tienen a Rosario Murillo y Daniel Ortega, analizó Núñez.

“Arturo pertenece a una generación que es la que quedó realmente en la mitad del sándwich, esa generación que está entre los 40 o 60 años. La generación de los ochentas lo perdieron casi todo y eso te da una visión distinta de lo que quieres realmente para vos, tu familia y tu país” dijo Núñez.

Régimen amenaza a los que se quedan

De igual manera, el analista señala que posiblemente haya más denuncias de este tipo, pero no de manera inmediata porque cuando sucede algo el régimen de Ortega hace lo que denominan como una “profilaxis''.

“Y van a amenazar a un montón de gente adentro ahorita para evitar la reacción en cadena. La manera en que esto sea reacción en cadena es acordado y si esto no fue acordado no podemos esperar algo en lo inmediato (...) hay mucho miedo, Ortega impuso miedo, Ortega amenaza a la gente no solamente con atentar contra su vida y su libertad sino contra la de su familia la de sus bienes, es una situación de barbarie, Ortega es lo más parecido que hay a un sultanato un modelo de la edad media en que ni siquiera corte tenía”, agregó Núñez.

También Alexa Zamora, miembro de la Unidad Nacional (UNAB), coincidió con Núñez en sus puntos de vista sobre las repercusiones que vienen en torno al Embajador Arturo Mcfields y como el régimen lo está tomando a lo interno, y se esperan represalias.

“Mcfields lo decía en su discurso hay un nivel de hartazgo en los funcionarios medios, medios rango y altos funcionarios, de una persecución de la que son objeto a lo interno del partido como mecanismo de control similar, sino que un poco peor solo que la diferencia son los encarcelamientos y que no es cosa menor tampoco con sus mismos funcionarios”, expresó Zamora.

Recordó que el régimen ha impuesto restricciones migratorias a los funcionarios públicos y existe “un estricto control de sus actividades del día a día, y esto lleva a rupturas internas sobre todo en un espacio donde no hay ningún tipo de debate, donde no hay ningún tipo de diálogo, y se ha llegado a un punto de querer que los otros nieguen la realidad”, dijo Zamora a 100% Noticias.

SEGUIR LEYENDO: Brote de covid-19 en el Chipote, varios presos políticos con hongos en la piel

Zamora pidió a los organismos internacionales estar alerta, porque de las declaraciones de Mcfields se desprende que el régimen pretende dejar morir a los presos políticos.

“El nivel de cerrazón es alarmante y más bien nos tiene que poner sobre aviso, no solamente a la oposición y no solamente a la OEA sino a los demás estados y organismos de derechos humanos de que la intención del régimen es dejar que estas personas mueran en las cárceles sin ningún tipo de contemplación y además hacer un llamado y exigirle al régimen, de que no se les ocurra tomar represalia en contra de los presos políticos”, dijo Zamora.