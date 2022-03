Embajadores de la OEA y oposición destacan postura de Arturo McFields

McFields, nombrado por Ortega como embajador ante la OEA en octubre del año pasado, dijo tomar la palabra "en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida" en Nicaragua desde 2018.

Luego que el Embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, denunció a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, algunos embajadores aplaudieron y respaldaron la postura. También algunas voces de la oposición destacaron la denuncia como un “acto de coherencia”.

El primero en reaccionar a las declaraciones de Arturo McFields Yescas fue el Representante Permanente de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, quien se mostró sorprendido por la posición sincera y frontal.

“Cuando uno ingresa una reunión como la de hoy no imagina lo que pasó hoy, el embajador de Nicaragua ha calificado su país de dictadura, calificación en la que coincidimos; segundo estoy consciente de los riesgos peligros y asechanza que eso le acarrea desde este mismo momento y eso me parece un tema pertinente no solo a él sino que nos pertenece a todos; tercero porque estamos bregando hace tiempo por los ejercicios de democracia (...) cuando se suscitan estos acontecimientos de manera impactante lo que tenemos que hacer es ser solidarios, comprometidos, honestos, sinceros, frontales, trabajadores, activos y sintiendo la ese dato histórico que está haciendo el embajador de Nicaragua”, manifestó Abdala.

LEER MÁS: Embajador de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields denuncia dictadura de Daniel Ortega

También Bradley A. Freden, Representante Interino de los Estados Unidos en la OEA, felicitó a McFields por su postura. “Es un patriota nicaragüense, sospecho que ha dudado en que su patriotismo y sus opiniones sobre la importancia de sostener la democracia en su propio país, me aparece ha optado por la vía correcta espero que el gobierno de Nicaragua esté a la escucha, recibiendo el mensaje correcto que si sigue por esta senda lo que va a lograr es perder el apoyo de su propio pueblo”, señaló.

Asimismo, el Representante Permanente de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, destacó la postura que se disocia de Daniel Ortega. “Fue una declaración admirable y felicitó al orador de Nicaragua por esa declaración, recordarán que hace una semana este mismo hablo firme a favor del régimen del que ahora se disocia (...) me complace que ahora haya visto la sabiduría de su accionar y que haya aportado por tomar el camino, fue muy valiente debemos apoyarlos de la mejor forma posible en la decisión que tomó esta debería ser una lección para todos nosotros y no sesionar con regímenes totalitarios de cualquier país”, dijo Sanders.

Amenazas y descalificaciones

Al respecto, algunas voces de la oposición manifestaron que la respuesta de Daniel Ortega a las declaraciones de Arturo McFields serán las amenazas y descalificaciones. Ligia Gómez, ex-alto cargo del Banco Central de Nicaragua, expresó que Ortega utilizará la estrategia del desprestigio.

SEGUIR LEYENDO: Acusan a policía que conducía patrulla involucrada en accidente donde murieron 3 personas

“Nunca es tarde para dar este paso y creo que igual que en mí caso yo recibí más de 40 páginas de amenaza el mismo día que hice la denuncia y observe que a él le están diciendo cosas muy similares, en principio siempre da por hecho que han recibido dinero, también te hablan de traidor, probablemente están reunidos tratando de ver cómo van a reaccionar pero la primera estrategia que utiliza es tratar desprestigiar a la persona, inventar mentiras y denunciarlos, difundir esa mentira, en mi caso decían que yo había recibido $8 millones”, dijo Gómez en una entrevista en la Cadena de Medios, Nicaragua Actual, 100%Noticias y Despacho 505.

En este sentido, la activista y defensora de DDHH, Haydee Castillo, dijo que era momento de acoger a McFields porque todos somos nicaragüenses, Nicaragua nos pertenece a todos.

“Es un acto de coherencia que ha tenido el día de hoy en el Consejo Permanente, creo que este es un ejemplo de lo grande que es el pueblo de Nicaragua y de que siempre están esos imprevistos en la historia de que puede pasar un tiempo en que la verdad cuesta, la verdad no puede estar escondida quiero decir Lucía tenemos conversaciones con varios funcionarios que también quieren dar este paso y que generalmente están llenas de pánico y nos comentan algunas qué son mamás que tienen miedo de que le hagan daño a sus hijos se dan cuenta del nivel de terrorismo de estado”, dijo Castillo.