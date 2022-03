El embajador de Nicaragua ante la OEA, recordó que en las celdas de la Sancionada Policía se encuentran más de 170 presos políticos, que están “pudriéndose con hongos en la piel”, por lo que no pudo callar más su voz y exigir su liberación.

El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, dijo a 100% NOTICIAS que tras denunciar a la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, no puede volver al país por la persecución que el régimen a desatado en su contra. El Embajador sorprendió este miércoles en la OEA con un discurso contundente de respaldo a los presos políticos y arremetió contra el gobierno de Ortega Murillo.

“Yo puedo regresar, pero no puedo salir, porque me quitan el pasaporte, pero en el caso mío me tienen reservada una celda en el Chipote”, dijo McFields Yescas a nuestra Directora, Lucía Pineda Ubau, durante su programa 100% Entrevistas.

El embajador de Nicaragua ante la OEA, recordó que en las celdas de la sancionada Policía se encuentran más de 170 presos políticos, que están “pudriéndose con hongos en la piel”, por lo que no pudo callar su voz y exigir su liberación.

“El 14 de octubre yo dije algo: Pongan en libertad a los (presos políticos) que se están muriendo, después se murió Hugo Torres, ¡por misericordia, suelten a los que se están pudriendo!, pero en el Gobierno, nadie habla, ni nadie escucha”, denunció Arturo McFields.

McFields lloró por situación de Tamara Dávila

McFields Yescas, quien además es de profesión periodista, explicó que se conmocionó por el trato inhumano que reciben los presos políticos, en especial por el de Tamara Dávila, quien, desde que fue secuestrada, no ha podido ver a su hija de cinco años de edad.

El embajador recordó que la hija de Dávila tiene 5 años de edad, la misma que la hija de él, por lo que no pudo seguir callando la falta de humanismo de parte de los carceleros del régimen Ortega-Murillo.

“Llevo 15 días que no he podido dormir, que no hablo con nadie, solo con mi esposa y mi hija, con nadie, porque si yo hubiera abierto la boca, pongo en peligro a todos los que me escuchan”, expresó.

“He llorado por el caso de Tamara Dávila. Ya son nueve meses y siguen presos. Yo no sé qué voy a hacer de mi vida en el futuro, pero voy a poner mi grano de arena en aquellos que se están pudriendo en una cárcel, son hongos y sin recibir atención médica”, expresó McFields Yescas.

“No es fácil defender lo indefendible (…) Yo estoy en una oportunidad de hacer escuchar mi voz”, añadió el representante de Nicaragua ante la OEA.

“Don José Adán Aguerri estuvo en mi boda y me identifico con él, creyó en el proyecto (desarrollo económico gubernamental), cuando la cosa iba poco a poco, había confianza”, continuó.

Obligados a repetir consignas

En su denuncia ante la OEA, Arturo McFields también lamentó que los funcionarios y trabajadores del Estado sean llevados a las plazas y sean “obligados a repetir y gritar consignas”, asimismo denunció la campaña que podría venir en su contra de parte de los fanáticos del régimen.

“Al inicio del discurso dije, somos miles los que tenemos que ponernos las camisetas, repetir consignas, llenar plazas, es lo que hacen los funcionarios”, sostuvo.

Aboga por libertad de prensa

El embajador de Nicaragua ante la OEA, también lamentó la falta de libertad de prensa en Nicaragua y agregó que espera que “Nicaragua vuelva a ser República”.

“Nicaragua tiene esperanzas. Qué bonito sería que en Nicaragua hubiera periódicos otra vez”, manifestó el también periodista.

“Me siento libre en nombre de Jesús”

Arturo McFields, quien se definió como una persona de principios cristianos, además explicó que no le preocupa el día de mañana, porque su conciencia está tranquila, por lo que el resto vendrá por añadidura.

“Oficialmente estoy desempleado, ¿qué vas a comer mañana?, vamos a echarle más agua a la sopa, me dijo mi esposa”, expresó.

“Me siento libre en el nombre de Jesús y hay muchos que anhelan esa libertad”, agregó McFields, quien además se solidarizó con los familiares de los presos políticos que languidecen en las celdas de los sistemas penitenciarios del país y de el nuevo Chipote.

“Yo no tengo odio hacia el Gobierno, yo lo que anhelo es que Nicaragua vuelva a ser una República. Mi llamado no es una invasión extranjera, ni sanciones, es que suelten a la gente que está presa, déjenlos que después se vayan del país, pero suéltenlos”, expresó.

El embajador recordó que “esto es una lucha espiritual. Dios ha sido bueno, la mayoría de la gente me ha abierto las puertas. Me dijo un embajador que su país me ofrece asilo en cuanto yo quiera”, explicó.