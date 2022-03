Rosario Murillo llamó a Arturo McFields, tras denuncia en OEA, Embajador no le contestó

"Yo no he levantado el teléfono las llamadas que me han hecho al más alto nivel" dijo McFields y la principal llamada fue de Rosario Murillo "ella fue la que llamó esta mañana, pero yo no levanté".

El Embajador Arturo McFields reveló que Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua, lo llamó de forma insistente, luego que denunció a la dictadura ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Según McFields, no contestó la llamada a Murillo, reveló en una entrevista con Despacho 505

"Yo no he levantado el teléfono las llamadas que me han hecho al más alto nivel" dijo McFields y la principal llamada fue de Rosario Murillo "ella fue la que llamó esta mañana, pero yo no levanté".

Según el Embajador, lo estuvieron llamando insistentemente desde el gobierno "para confirmar de que si la noticia que estaba saliendo sobre mis declaraciones, era real y finalmente cuando vieron el video, ellos ya dejaron de llamarme y lo que hicieron fue sacar un comunicado de prensa" aseguró McFields.

Reiteró que en la reunión de octubre del año pasado donde estaban 3 asesores presidenciales y un asesor jurídica de cancillería y él, les sugirió que liberaran a los presos políticos a los de la tercera edad, y no escucharon su recomendación. Y cuando murió Hugo Torres, reflexionó "se los dije".

"En el gobierno nadie habla y el problema peor es que nadie escuche. Yo tengo miedo, y cuando hablé, hablé con miedo, pero creo que la esperanza y la necesidad de hacer algo por Nicaragua, tiene que ser más fuerte que el miedo y aunque tenga miedo, y tuve miedo, no me arrepiento de lo que dije" añadió

Yo sigo siendo el Embajador

La Cancillería de Nicaragua a través de un comunicado se desmarcó de la posición que expresó el Embajador Arturo McFields Yescas, quien denunció la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ante el Consejo Permanente de la OEA y también en nombre de Nicaragua se sumó a una declaración en contra de la guerra en Ucrania.

"El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, cumple con informar a nuestro Pueblo y a quien concierna, que el señor Arturo McFields no nos representa, por lo cual ninguna declaración suya tiene validez", se lee en la nota de Cancillería.

Según McFields no hay ninguna comunicación oficial publicada en la Gaceta sobre su puesto, "hasta el día de hoy sigo siendo representante de Nicaragua porque no ha sido publicado en la Gaceta, ni mi renuncia, ni mi despido, ni el nuevo nombramiento del Embajador y hasta que no esté publicado en la Gaceta lo único que hay es un comunicado de Prensa".

Agregó que la Oficina de protocolo de la OEA, recibió el comunicado de prensa de cancillería, lo cual consideró fue "una reacción precipitada para apagar el incendio".

"Si no ha sido publicado en la Gaceta hasta un estudiante de primer año de derecho, sabe que es papel mojado. El Departamento de Estado tiene que recibir a ese nuevo embajador y tiene que sacarme de su lista de embajadores y no me han sacado...el nuevo embajador es un embajador de comunicado de prensa" insistió McFields en la entrevista que realizó el colega Uriel Velásquez de Despacho 505.