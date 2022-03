Managua, 24 mar (EFE).- Más de 20 organizaciones opositoras desde dentro y fuera (en el exilio) de Nicaragua llamaron este jueves a los funcionarios del país a “perder el miedo” al Gobierno de Daniel Ortega, al que el diplomático nicaragüense Arturo McFields denunció de “dictadura” en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Nos “hacemos eco de las palabras de McFields de no perder la esperanza, pero sí perder el miedo. Decir la verdad sobre lo que acontece al pueblo nicaragüense no es traición. ¡El régimen Ortega-Murillo no tiene futuro! ¡Los nicaragüenses patriotas que están en posición de abandonar a la dictadura lo deben hacer ya!”, resaltaron las organizaciones en un comunicado conjunto.