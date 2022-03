Defensor Pablo Cuevas oficializa su exilio asegura que continuará apoyando a los nicaragüenses

El abogado defensor de presos políticos, Pablo Cuevas quien pertenecía a Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, tomó la difícil decisión de exiliarse, sin embargo, el abogado continuará ejerciendo su profesión. Actualmente fundó una organización llamada “Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos”. Cuevas laboró por más de 30 años en la CPDH en Nicaragua y finalizó sus labores en noviembre del año pasado, informó el Dr. Marcos Carmona a 100% Noticias.

“Tome la triste decisión de abandonar mi país, no lo estoy haciendo porque desista de la lucha en defensa de los derechos humanos, lo estoy haciendo porque la verdad es que ya he hecho sufrir demasiado a mi familia, los he expuesto suficiente y tengo que hacerlo, no hay opciones” dijo el defensor a 100% Noticias.

Recuerde Leer: CPDH: “En Nicaragua está proscrita la confiscación”

De igual manera Cuevas narró que durante este año 2021 su víctima de muchas amenazas, asedio, persecución por parte de agentes de la sancionada policía sandinista e incluso de paramilitares que cuando intentaba dar acompañamiento a personas en ámbitos legales fuera de Managua, le impidieron salir de la capital y fue devuelto escoltado hasta su centro de trabajo o domicilio.

“Este año que recién pasó para mí fue un año muy difícil, estamos hablando de amenazas, de persecuciones, en tres ocasiones fui devuelto escoltado por patrulla policial y en ocasiones hasta paramilitares de varios departamentos país, en octubre llegó a la oficina una pareja que mencionó que habían sido coaccionado por organismos de inteligencia para terminar con mi vida, en diciembre fui amenazado por un par de oficiales de policía y las amenaza constante verdad y el 4 de marzo recibí un aviso de que iban a llegar a mi casa a traerme la policía y el 11 de marzo llegó la policía ya a mi casa preguntando por mí, preguntando por mi hijo, fueron donde los vecinos la verdad que creo que desde hace días antes ya andaba en esa labor, fueron a la casa donde vivía mi suegro y montaron vigilancia por todo una noche pues no sabemos qué otros lugares más creo que me salía fortuna” dijo Pablo Cuevas.

Apoyo a migrantes nicas

El defensor manifestó que continuará desarrollando su labor y que se encuentran en un proceso para instalar una organización que pueda apoyar a los migrantes nicaragüenses que desconocen los trámites para legalizar su estancia en otros países como Costa Rica y Estados Unidos al momento de solicitar refugio.

Lea Más: Defensores de CPDH recurren contra reforma penal que amplía detención de personas investigadas a 3 meses

“Estamos iniciando un esfuerzo para poner una denuncia sobre todo de colaboración con migrante, una oficina de derechos humanos, en Miami ya se inició este proceso que no es fácil porque se está partiendo de cero, pero si ya hay personas que ya están comenzando a laborar en Miami para colaborar con inmigrantes sobre todo hay mucha necesidad en este sentido hay personas que no tienen conocimiento de ni siquiera de llenado de formatos iniciar trámite básico era para su legalización entonces nosotros pensamos hacer un esfuerzo global donde quiera que haya nicaragüense que tengan necesidad de legalizarse nosotros estaremos ahí colaborando este es un esfuerzo muy grande pero sí sabemos que lograremos los objetivos” destacó el abogado.