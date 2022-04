“Sandinistas históricos” de Estelí exigen cumplimiento de promesas por reprimir

La Comisión departamental del “sandinismo histórico” a través de un comunicado demandaron a las comisiones políticas del partido en Estelí, al Consejo Nacional de Universidades, Unión Nacional de Estudiantes (UNEN), que cumplan las promesas hechas por haber participado en la represión en el año 2018 en contra de estudiantes universitarios y autoconvocados que se levantaron contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

“Compañeros por medio de la presente queremos hacer hincapié en las promesas que no nos han cumplido después de haberse tomado la UCATSE, las cuale fueron prometidas a los militantes históricos los cuales hemos estado activos desde siempre y no se vale que nos hayan desintegrado y desarmado. Sin embargo este no es el asunto sino que queremos recordarles que somos parte de esta lucha de recuperar la escuela de la agricultura cómo era llamada anteriormente, queremos que nos cumplan en cuanto a la integración de nuestro familiares profesionales para desempeñar cargos laborales en esta institución” cita parte de la misiva.

En la carta de demanda de los militantes históricos se logra apreciar la inconformidad en contra de los directivos de la comisión política de continuidad universitaria la cual está conformada por Trinidad Reyes Barreda, Jaime Landero Amaya, Ricardo Rodríguez, Ana Yancis López, Didier Matey, a quienes les dedicaron mensajes específicos recriminándoles sus acciones dentro de esta comisión.

“Trinidad Reyes Barreda compañero parece que usted ha cometido el error de nuestro comandante en jefe Daniel Ortega que en vez de luchar por nuestros derechos ubicó hasta a su mujer a trabajar, tenga cuidado con el nepotismo, recuerde las gestiones que les hicimos en el INTA y sus estudios en el exterior que fue por el frente sandinista” expresaron

En el caso de Jaime Landero Amaya manifestaron “compañero Landero deje de actuar como perro mudo, es hora de actuar recuerde que gracias a la frente sandinista usted es lo que es ya que se le dio esto oportunidad lucha por nuestros derechos”

“Ricardo Rodríguez compañeros solo te la pasas acomodando tu vida a cómo lo hiciste en 2018 que solo nos decías dónde estaban los estudiantes y vos no moviste ni un dedo, eso no es de un buen militante el soldado se hace en el campo de batalla” continúan expresando en la misiva.

De igual manera a Ana Yancis López la señalaron de tener amoríos laborales, “compañera No se olvide que el poder que tiene ahora, se lo debe a la revolución la revolución No es andar haciendo amoríos laborales con el que tiene usted con Ricardo Rodríguez olvide el nepotismo se puso allí para que luche por nuestros” agrega la carta.

Por lo que manifestaron que esperan que tomen en cuenta sus peticiones y que esto también iba dirigido para los rectores de UNFIP y que de hacer caso omiso tomarán medidas más significativas.

“Recuerden que quienes hicimos las gestiones con el CNU fuimos nosotros. Sandinismo solo hay uno y debemos defenderlo a costa de sangre, limpiando la mediocridad neoliberal que lamentablemente la compañera Rosario Murillo ha infiltrado en nuestras bases e instituciones” finaliza la misiva.