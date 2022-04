Chino Enoc denuncia que su vida “corre peligro”, tras visita de “sicario” supuestamente vinculado al “crimen organizado”

El militante sandinista Marlon Sáenz, conocido como Chino Enoc, denunció que su vida corre peligro inminente, luego que recibió la visita de un “sicario” vinculado supuestamente al crimen organizado, por lo que hizo un llamado a la sancionada policía sandinista para que lo proteja.

En una transmisión en Facebook Live, el militante responsabilizó directamente a Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo.

“Después del suceso de anoche nos complicamos de salud, después de este ciudadano que me enviaron, brinquen, brinquen son ellos quienes lo enviaron es el chayal (Rosario) no precisamente Rosario es su estructura que están para garantizar los caprichos, la prevalencia en el poder de Rosario, así es que es el chayal”, dijo

Enoc asegura que el hombre que lo visitó identificado como Roberto Calderón tiene antecedentes delictivos vinculados supuestamente vinculados al crimen organizado. Al mismo tiempo, manifestó que tiene la grabación de la conversación y fotos con el “matón”.

“Venirme a ofrecer financiamiento para derrocar al gobierno es una trampa que viene del chayal, no necesariamente de la Rosario Murillo, sino que avienta sus subordinados ya sea en la policía u otros lacayos que tiene en la seguridad, necesito que me saquen de circulación al chino y ellos se encargan me envían a una persona de ese tipo a ofrecerme financiamiento es una estupidez haber hecho eso yo nunca he hablado de irme contra el gobierno, el problema es político ideológico de respetar sus programas, sus objetivos y sus estatutos”, dijo

Agrega “Si me matan es orientación de Rosario, es orientación de la seguridad de Rosario, es orientación de la inteligencia policial, de los jefes policiales de Estelí que utilizan a este hombre”

Pese a que denunció la posible vinculación de la policía, Sáenz pidió la protección de la policía. Mientras a sus seguidores pidió que compartan el video y denuncien a nivel internacional lo que está pasando.

“Es urgente, es urgente, mi vida está en evidente peligro, envían a reconocido sicario del crimen organizado nacional e internacional, es urgente, es urgente, mi vida corre peligro inminente”, repite una y otra vez Sáenz.

Sáenz es crítico de Murillo, a quien constantemente acusa de las malas decisiones del régimen y en el partido FSLN.