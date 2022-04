Cancelan show de JR INN ante protesta y boicot de nicas en Miami

10:55 a.m.

En la protesta de boicot contra el show del comediante sandinista estuvieron presentes excarcelados políticos como Irlanda Jerez, Bayron Estrada y Lenin Salablanca.

El boicot contra el show que iba a dar José Ramón Quintanilla, conocido como JR, dio resultado. Nicaragüenses exiliados y diáspora se presentaron al local llamado Flamenco Ticket Bar para continuar con la campaña de boicot contra el evento del humorista sandinista, el cual se pretendía realizar este pasado sábado 16 de abril.

El evento fue promovido en redes sociales y en la cartelera de eventos del sitio TIKETON. COM estaba agendado. Pero los dueños del local les permitieron ingresar para que se cerciorarán de que en efecto el evento no se realizaría ahí, según detalló la excarcelada policía Irlanda Jerez.

“Para nosotros inició un activismo para localizar a las autoridades, a los dueños del local, a los manager y un sin número de personas, logramos realmente la comunicación, lamentablemente se llegó el día y no nos decían absolutamente nada de la cancelación del show y fue casi llegando las 9 de la noche, el show estaba programado para las 7 de la noche que la gente llegaba y gente de seguridad le entregaba un documento… posteriormente los manager del local, los dueños que nos permitieron el acceso y me dijeron que si podía verificar que el show no se iba a realizar ahí… nos hicieron el recorrido y estaba completamente vacío” explicó Irlanda Jerez a 100% Noticias.

En la protesta de boicot también se encontraban los excarcelados Bayron Estrada y Lenin Salablanca quienes también se sumaron para pedir la cancelación del evento de JR INN quienes también expresaron su repudio a dicha actividad y aseguraron que José Ramón Quintanilla es cómplice de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

“Es cómplice de los asesinos de cientos de nicaragüenses... el pueblo de Nicaragua una vez más le sigue demostrando primero a la dictadura, segundo a personas que son cómplices que seguimos denunciando, que seguimos levantando nuestras voces desde un exilio forzado, pero con el corazón dispuesto, con el mismo amor hacia nuestra tierra, hacia nuestro pueblo, y con la esperanza de que Dios hará justicia” expresó el excarcelado Salablanca.

De igual manera Irlanda Jerez envió un mensaje a los trabajadores del Estado e independientes que tiene oportunidad de salir del país o incluso dentro de Nicaragua que nunca es demasiado tarde para rectificar los errores cometidos por lo que les invita particularmente a JR a poder tomar valor para denunciar en sus espacios y sumarse al clamor de justicia, libertad y democracia.

“Nunca es demasiado tarde para rectificar los errores cometidos, que el pueblo de Nicaragua, que el pueblo azul y blanco y la oposición nicaragüense desea y realmente oramos para que un día él se sume al clamor popular de libertad, de justicia, y democracia y que ese día yo iba hacer la primera en comprar un ticket para ir a ver un show de él” expresó Jerez a 100% Noticias.