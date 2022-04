Periodistas recuerdan asesinato de Ángel Gahona y muerte de Ileana Lacayo y Sergio León

11:50 a.m.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, en conjunto a Acción Penal y Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN, a través de una conferencia rindieron homenaje a los periodistas fallecidos en el contexto de abril 2018 y la pandemia de Covid-19, dedicado a los colegas de Bluefields, Ángel Gahona, Sergio León e Ileana Lacayo. En esta actividad se recordó el asesinato de Gahona quien daba cobertura a las protestas que se desarrollaban y que mientras transmitía en vivo una bala lo privó de su vida, y hasta el momento ese crimen continúa en la impunidad.

“Un día como hoy asesinaron a nuestro colega Ángel Gahona, nos unimos a todas las familias tanto de Ángel como de todas las víctimas de la represión de 2018. El día de hoy queremos presentar este memorial para recordarles a ellos, pero también para hablar de lo que está sucediendo en la actualidad” expresó Wendy Quintero, periodista del colectivo de derechos humanos.

Juan Carlos Gahona hermano del periodista blufileño asesinado en 2018, manifestó que a estas alturas es imposible no derramar una lágrima por el asesinato de su hermano tras cuatro años de muerto.

“Estamos conmemorando el cuarto año de su vil asesinato por parte de la policía sandinista de Bluefields, está tan fresco en la memoria del periodismo, en la memoria de cada uno de los nicaragüenses que seguimos en resistencia, que seguimos en protesta. Asesinar a un periodista es cometer un doble asesinato, porque no solo le privan de la vida a él, sino que también nos quitan el derecho de informarnos” expresó Juan Carlos.

De igual manera el hermano de Gahona destacó el valor de los periodistas independientes y la valentía con la que los hombres y mujeres de prensa ejercen la profesión pese a las complicaciones que se presentan en la actualidad.

“El trabajo periodístico hoy en día, sabemos que dentro de Nicaragua es difícil, porque el periodista independiente difícilmente tenga el apoyo económico, difícilmente pueda hablar en contra del gobierno y llevar la verdad sin censura, el trabajo periodístico en Nicaragua se está haciendo cada día más difícil” agregó.

Por su parte el abogado de acción penal Boanerges Fornos expresó su solidaridad con la familia del periodista Ángel Gahona y detalló que tanto la Policía y el Ministerio Público en teoría deberían de investigar cualquier crimen por muy complejo que sea, cosa que no ha pasado hasta el momento en el caso del asesinato de Gahona.

“En el caso particular de Ángel Gahona no realizaron la investigación con criterios técnicos y hay una línea de investigación que es la participación de un agente policial en la comisión de ese hecho delictivo, se enfocaron en criminalizar e inculpar a dos jóvenes afrodescendientes cuando al momento del juicio oral y público todas las pruebas que llevó la policía y la fiscalía dejaron en evidencia que esos dos jóvenes no habían participado en la comisión de ese hecho delictivo del asesinato de Ángel Gahona” destacó el abogado.

De igual manera destacaron que el fallecimiento por covid de los colegas Ileana Lacayo y Sergio León se debió a un sistema de salud deficiente dirigido y politizado por el régimen de Daniel Ortega

Agresiones a periodistas en 2021

Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), presentaron el informe trimestral de enero a marzo de 2022 sobre las agresiones a la prensa independiente. El Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa Independiente de Nicaragua, registró y documentó 78 denuncias, las cuales implican 175 ataques a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. En enero se registraron 18 denuncias, 34 en febrero y 26 en marzo.

“Este periodo estuvo marcado por las condenas a Miguel Mendoza, Miguel Mora, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Juan Lorenzo Holman Chamorro, Lesther Alemán y Samantha Jirón. También fueron casos emblemáticos las cancelaciones de personerías jurídicas de organizaciones gremiales y/o promotoras de la libertad de expresión y la libertad de prensa, tales como: La Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) y Pen Internacional Nicaragua” señala el informe del PCIN.