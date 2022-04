Daniel Ortega designa a presentador de televisión como viceministro de la Juventud

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo designó al presentador de televisión de Canal 8, Óscar Pérez, como nuevo viceministro en el Ministerio de la Juventud, tras destituir a Bosco Castillo como ministro de esa entidad. El presentador no posee ninguna experiencia en la gestión pública.

En el Acuerdo Presidencial 64-2022, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, el régimen aprobó la destitución de Castillo, luego de cinco años en el cargo.

“Artículo l. Dejar sin efecto el nombramiento del Compañero Bosco Castillo Cruz, en el cargo de Ministro del Ministerio de la Juventud; contenido en el Acuerdo Presidencial No. 01- 2017 de fecha once de enero del año 2017, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. l O del 16 de enero del mismo año”, indica el acuerdo.

En el lugar de Castillo fue nombrada Lucien Guevara Agüero, según el Acuerdo Presidencial No. 65-2022

“Artículo l. Nómbrese a la Compañera Lucien Nahima Guevara Agüero, en el cargo de Ministra del Ministerio de la Juventud. Artículo 2. El presente Acuerdo surte sus efectos a partir de su publicación. Publíquese en La Gaceta, Diario Oficial. Póngase en conocimiento de la Asamblea Nacional para su debida ratificación”, indica

A pesar que Bosco Castillo fue removido del cargo de ministro, Ortega inventó un nuevo cargo en el Estado “Ministro Asesor del Presidente de la República para Tecnologías e Innovaciones Productivas”

En el Acuerdo Presidencial No. 68-2022 “Artículo l. Nómbrese al Compañero Bosco Castillo Cruz, en el cargo de Ministro Asesor del Presidente de la República para Tecnologías e Innovaciones Productivas”

Renuncia

Cabe resaltar, que en el Acuerdo Presidencial No. 66-2022, el régimen acepta la renuncia de la viceministra del Ministerio de la Juventud.

“Artículo l. Se acepta la renuncia de la Compañera Marley Judith Silva Dawson, al cargo de Viceministra del Ministerio de la Juventud, en consecuencia; déjese sin efecto su nombramiento contenido en el Acuerdo Presidencial No. 30-2020 de fecha veinticuatro de marzo del año 2020, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 59 del 26 de marzo del mismo año”

En el lugar de Marley Silva Dawson fue designado el presentador de una revista de entretenimiento del oficialista Canal 8 y conocido amigo de los sancionados hijos de la pareja presidencial Juan Carlos Ortega y Camila Ortega, Óscar Pérez, indica el Acuerdo Presidencial No. 67-2022.

“Artículo l. Nómbrese al Compañero Osear Alberto Pérez Obando, en el cargo de Vice-Ministro del Ministerio de la Juventud. Artículo 2. El presente Acuerdo surte sus efectos a partir de su publicación. Publíquese en La Gaceta, Diario Oficial. Póngase en conocimiento de la Asamblea Nacional para su debida ratificación”

Óscar Pérez también es miembro del Consejo Nacional de la Juventud Sandinista, brazo represor de la dictadura, y coordinador del Movimiento Cultural Leonel Rugama.