Eliseo Núñez: despenalización de la marihuana en un país con dictadura sería un tema de corrupción total

Tras la propuesta de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja dictatorial que usurpa la presidencia de Nicaragua, sobre la legalización de la marihuana en Nicaragua, el exdiputado Eliseo Núñez opinó que un país con dictadura es una total “corrupción”.

“El tema de la libertad para producción, comercio y consumo de Marihuana y sus derivados en una sociedad con libertades es un tema de Derechos y discusiones sobre alcances éticos o legales. En una sociedad controlada por la dictadura es un tema de corrupción total” cita la publicación de Núñez en Twitter.

En su publicación Ortega Murillo cuestionó, hasta cuándo el país comenzará a discutir formalmente la despenalización del consumo y producción del cannabis.

“¿Cuándo será el momento para que Nicaragua comience a discutir formalmente la viabilidad (o no) de despenalizar la producción, comercialización, tenencia y consumo de cannabis sativa y sus derivados?”, escribió en el primero de varios tuits realizados este martes en su cuenta personal de Twitter.

De igual manera el hijo de la pareja dictatorial expresó que “¿valdría la pena conversar el tema con especialistas radicados en aquellos países de nuestro continente en donde la despenalización del cannabis ya es una realidad?”, publicó en otro momento.

En sus publicaciones, el sancionado Juan Carlos Ortega Murillo, propietario del canal 8 de televisión, cuestionó que si “¿Sería factible que la producción y comercialización de cannabis sativa se maneje bajo un modelo de economía familiar que favorezca a la micro y pequeña producción en el campo y la ciudad?”, escribió.

Las publicaciones causaron reacciones entre los cibernautas, quienes le cuestionaron, afirmando que si la venta de marihuana sería su nuevo negocio.

Sin embargó en otra publicación el sancionado Juan Carlos Ortega Murillo continuó insistiendo “¿bajo qué normativas se podría regir la producción, comercialización y consumo de cannabis sativa en Nicaragua?”, insistió, quien ha sido un activista defensor de la dictadura.

Especialista: en Nicaragua no impera la ley

Un abogado consultado por Despacho 505, dijo bajo anonimato, que el problema es que en el país la marihuana se consume de manera ilegal y no existe forma segura que garantice que una sustancia psicoactiva como esa, no desarrolle una adicción en el ser humano.

“Si hay dependencia, hay adicción y ese es un problema que ninguna santa ley puede controlar o regular”, advierte.

Para otros, el punto es que el país tal y como anda no puede asumir una responsabilidad como esa. “Algo tan delicado en manos de gente que no entiende de leyes más allá de que ellos y sus armas se creen la ley, no. Otro gobierno tal vez, pero no el de estos señores”, dice un abogado que pide no ser identificado.

Explicó que ha llevado casos de personas que han sufrido arrestos al ser atrapados con menos de cinco gramos de marihuana y que han sido tratados como traficantes.

“El Código Penal establece que con una dosis menor a esa no va a la cárcel, aunque puede tener algún tipo de sanción, digamos administrativa como multas o trabajo comunitario, pero no la cárcel y ¿Qué hacen? Alteran el peso o te dicen que la ley son ellos. No hay respeto a la ley con esta policía actual y eso, como dije, es delicado”, denuncia el abogado.