Rodrigo Chaves: ocupación de oficinas de OEA en Nicaragua cambia "ecuación" sobre envío de embajador

"Nosotros no hemos dicho que vamos a mandar un embajador en Nicaragua”, aclaró el presidente electo en Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien señaló que la ocupación de las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua cambia la “ecuación”.

En una conferencia de prensa, Chaves pidió a los reporteros no “tergiversar” sus declaraciones.

“Lo que el canciller dijo es que lo va a considerar, entonces no tergiverse la verdad porque yo no he dicho que iba a poner un embajador en Nicaragua, seguimos considerando la posibilidad. Obviamente el evento de haber sacado a la OEA de Nicaragua cambia la ecuación y cuando estemos listos hablaremos" dijo Chaves.

Sin embargo, la semana pasada el canciller designado, Arnoldo André Tinoco, confirmó que el presidente electo tiene intención de retomar las relaciones con Nicaragua y de nombrar un embajador en ese país.

"En Nicaragua, tal cual el presidente (Chaves) lo ha anunciado, la intención es nombrar un embajador en el momento oportuno. Estamos haciendo las evaluaciones y consultas del caso para llegar ahí", expresó Tinoco a los periodistas.

El futuro canciller reveló que sostuvo una reunión con el embajador de Nicaragua en Costa Rica, Duilio Hernández, con lo cual "hemos iniciado un diálogo con los representantes de Nicaragua".

"Es un signo de buena voluntad reunirnos para discutir asuntos bilaterales. La conversación ha sido fluida y adecuada. La relación diplomática existe, Costa Rica tiene embajada en Managua y un encargado de negocios, lo que no hay es embajador", declaró Tinoco.

El actual Gobierno costarricense de Carlos Alvarado ha denunciado en foros internacionales las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y ha criticado el proceso electoral mediante el cual se reeligió Daniel Ortega con la mayoría de los candidatos de la oposición encarcelados.

En el caso de Venezuela, el actual Gobierno no reconoce a Nicolás Maduro como presidente tras su última reelección debido a que considera que las elecciones no fueron limpias.

El futuro canciller costarricense anunció que reconocer a Maduro "es una de las posibilidades" que se están evaluando.