Ana Margarita Vijil y Tamara Dávila siguen bajando de peso, sufren desnutrición

Ambas presas políticas fueron confinadas a celdas de castigo, en las que han permanecido casi un año.

Las presas políticas Ana Margarita Vijil y Tamara Dávila siguen bajando de peso y en aislamiento total, denunciaron sus familiares, quienes las visitaron después de 40 días desde la última visita.

Pinita Gurdián informó que Ana Margarita está más delgada, pero con el espíritu fortalecido en medio de la incomunicación y las condiciones carcelarias a la que es sometida.

“Fue un día muy duro para mí porque por la mañana tuvieron que transfundir dos paquetes de sangre. Me impresionó verla cada día más delgada. Todas las personas presas políticas en el Chipote padecen de hambre (...) me impresiona la persona que lejos de amedrentarla o amargarla están haciendo de ella cada día una mejor persona”, escribió Gurdián

Según Gurdián, su hija trabaja cada día en convertir el sufrimiento en algo positivo a través de la meditación y la oración. “Nunca han logrado borrar su sonrisa sincera, la limpieza de su mirada que refleja un alma compasiva y generosa. Más que preocuparse por ella, se preocupa por otros que están en peores condiciones. Medita, reza, piensa en todo lo bueno que ha recibido durante su vida y en las personas que más han influido”

Como abogada, Ana Margarita sostiene que el régimen no ha respetado ni las mínimas normas de derecho internacional con los presos políticos “Ella protesta y seguirá protestando por eso. Ana Margarita está presa e incomunicada por amor”

En el caso de la prisionera Tamara Dávila, su hermana Ana Lucia Álvarez denunció que se encuentra en estado de desnutrición “ha bajado aproximadamente 10 libras desde la última visita, es decir en 50 días eso hace que esté rondando las 90-95 libra, ella entró a la Dirección de Auxilio Judicial con aproximadamente un peso de 145 libras y está en una situación de desnutrición, a tal punto, que la proporción de su cabeza respecto al cuerpo no se ve normal”

A su pérdida de peso, se suma que sigue confinada en una celda de castigo que está completamente sellada “está en la misma celda en la que ha permanecido por casi un año no puede hablar ni comunicarse con el exterior (...) no puede leer, no puede hablar ni siquiera sé le ha permitido pasar un dibujo de su hija que tiene 6 años, una menor que no ha podido hablar con su mama en un año” dijo Álvarez en una entrevista a Esta Semana.

Álvarez considera que el régimen mantiene una política intencionada de desgaste y tortura contra los opositores “esta política está focalizada en la falta de atención médica para que sus cuerpos se vayan deteriorando siendo susceptibles a cualquier situación, yo estoy preocupada porque hemos visto casos lamentables como el fallecimiento de Hugo Torres y otras situaciones de presos políticos que salen en estado vegetal de las cárceles en Nicaragua esto no puede volver a ocurrir, con esta política intentan vulnerar sus cuerpos, sus mentes y buscan someterlo”.