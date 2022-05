Miguel Mora: "no dejemos de doblar rodillas y orar por Nicaragua", reitera que Dios dará la libertad

“No dejemos de doblar rodillas y orar por Nicaragua”, fue el mensaje que envió el periodista y preso político Miguel Mora Barberena, quien fue recapturado el pasado 20 de junio del 2021 en su vivienda en Managua.

Verónica Chávez, esposa del periodista, informó que Mora sigue resistiendo con mucha fe en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocido como el Chipote.

“Agradecer por sus oraciones y muestras de cariño con la Familia Mora Chávez. Miguel sigue de pie, pero eso solo se atribuye a un milagro más de nuestro Dios. Nadie que lleva más de 11 meses en una cárcel puede estar bien” manifestó

Chávez asegura que Dios es quien sostiene a su esposo espiritualmente para no desfallecer a causa del encarcelamiento injusto “solo Dios con su poder es quien sostiene espiritualmente y da fuerzas a Miguel y a cada uno de los presos políticos que pasan por tantos padecimientos. Me dice que en esos momentos de dolor, angustia y soledad solo Dios es su refugio, fortaleza y auxilio”.

Mora agradeció a los nicaragüenses por sus oraciones y pidió no dejar de orar por Nicaragua “Siempre me pide que les diga que no dejemos de doblar rodillas y orar por Nicaragua, por la paz, para que nuestra nación salga adelante pues Dios es el único que puede traer justicia y dará libertad. Que no dudemos de lo que Dios hará en esta Nación. Planes de bien, pues su misericordia es grande e infinita”.

El periodista Miguel Mora aspiró a la Presidencia de Nicaragua por la oposición antes de ser encarcelado en junio pasado, fue condenado a 13 años de prisión por el supuesto delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional, informó su abogado, Gerardo González Riega.

Mora es fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100 % Noticias, clausurado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, y que ahora se transmite en plataforma digital.

El periodista y ex aspirante presidencial por la oposición fue declarado culpable por el supuesto delito de conspiración contra la integridad nacional, por la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, en un juicio celebrado a puertas cerradas en El Chipote.

El periodista había anunciado sus intenciones de aspirar a la presidencia de Nicaragua por el opositor Partido Restauración Democrática (PRD), al que el Consejo Supremo Electoral, controlado por los sandinistas, le despojó de su personalidad jurídica, y estuvo encarcelado durante seis meses, entre diciembre de 2018 y junio de 2019.