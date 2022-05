Salud de Lesther Alemán se deteriora en El Chipote

7 a.m.

Lesbia Alfaro, madre del líder juvenil Lesther Alemán Alfaro alertó que la salud de su hijo se deteriora en las celdas de El Chipote, en donde se encuentra recluido a pesar de haber sido condenado mediante un juicio político.

Doña Lesbia denunció que en esta última visita, su hijo presentó problemas de presión arterial elevada, así como taquicardias y migrañas.

“Ahora a Lesther lo encontré con presión alta, dice que dos veces ha estado ahí en la clínica, donde los médicos de base. Le pusieron una pastilla en su lengua, me imagino que es la enalapril y lo otro es que dice que estuvo con taquicardia”, denunció la madre del joven que en mayo de 2018 encaró a la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Llegué con la esperanza de verlo bien y siempre lo encuentro falseando las piernas como si tal fuese un viejito”, denunció.

La madre del líder universitario que goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que a pesar de que ella entrega el medicamento a los verdugos de su hijo, estos no se lo entregan a como lo indican los mismos médicos de la cárcel que funciona como centro de torturas para los presos políticos.

“Dos meses tuvieron un medicamento que yo mandé para Lesther y no se lo dieron. Le dijeron que iban a hacerle una tomografía en las piernas para ver qué es y no se la han hecho y no creo que la hagan”, denunció doña Lesbia, quien durante la entrevista realizada por Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa de 100% NOTICIAS.

“Si cuesta que lleven un medicamento, mucho menos que le hagan un diagnóstico a Lesther”, añadió.

De acuerdo con el relato de doña Lesbia Alfaro, su hijo Lesther presenta tres padecimientos a causa de las torturas sicológicas y físicas que recibe en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua.

“¿Cuánta presión tiene?, no lo sé, Lesther es un niño para que resulte con presión alta, apenas tiene 23 años”, detalló su mamá, quien mantiene puesta la confianza en Dios para que la dictadura envíe a su hijo y al resto de presos políticos a sus casas. “Yo a Lesther le llevó un control de lo que él toma, el del estómago y el de la migraña que padece”, aseveró doña Lesbia.

Exige liberación

Ante la falta de asistencia médica brindada por la dictadura a los presos políticos, doña Lesbia Alfaro exigió a la pareja dictatorial que otorguen la libertad de los reos de conciencia, quienes a pesar de tener sentencias condenatorias, continúan detenidos en El Chipote y no en el Sistema Penitenciario Nacional “Jorge Navarro”, conocido como “La Modelo”, ubicada en el municipio de Tipitapa.

“Si ellos ya no pueden con el presupuesto, ni con el medicamento, ni mucho menos hacerles un diagnóstico, Yo lo que pido es la libertad o casa por cárcel, porque ellos son inocentes”, exigió la valiente madre que también se ha enfrentado a la dictadura por la libertad de su hijo.

“Todos los presos políticos están deteriorándose. Están peor que a como los vimos en los primeros meses”, denunció.

Al igual que los familiares del resto de presos políticos, doña Lesbia denunció que en esta séptima visita al centro de torturas, los agentes de la sancionada policía realizaron “exceso de tocamientos indebidos” con el fin de humillarlos.

“Se pasaron en las requisas, solo faltó que nos quedáramos desnudas, Nos metieron las manos en los brasieres, nos hicieron bajarnos el pantalón, y si miraban algo, nos preguntaban que andábamos”, denunció Alfaro.

“Es demasiado, somos gente de bien y yo no voy a traerle algo a mi hijo para perjudicarlo, al salir de la visita, hasta a ellos los requisan”, continuó.

Aunque doña Lesbia dijo que encontró a su hijo “fortalecido espiritualmente”, llamó a los nicaragüenses a orar para que “Dios conceda el milagro de la liberación” de los presos políticos.

“Yo a mi hijo le doy esperanzas y ánimos y le digo que tenga fe porque de Dios viene la fuerza para soportar las injusticias”, finalizó doña Lesbia Alfaro.