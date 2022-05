Familiares del opositor Jhovanny Alexander Tenorio continúa demandando justicia tras un año de su desaparición forzosa el pasado 2 de mayo del 2021 en la Hacienda La Aurora en Matagalpa de acuerdo con información del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +. Esta organización acompaña a la familia en este proceso, e indican que previo a su desaparición, fue hostigado, perseguido y amenazado junto a su familia, en particular su hermana Claudia Tenorio quien se encuentra exiliada en Costa Rica.

El 02 de mayo de 2021, cuatro personas desconocidas, vestidas de civil y armadas, quienes se identificaron como agentes policiales, dijeron a Jhovanny que tenía una denuncia en la Delegación de Policía de Jinotega y que debían llevárselo. En ese momento Jhovanny les dijo que no había cometido ningún delito, ni había hecho daño a nadie, afirmando “soy inocente”, pero que no se resistiría a la detención. Sin embargo, los agresores lo habrían tomado por la fuerza, lo golpearon y montaron con violencia en una camioneta particular, desde entonces no se ha vuelto a tener conocimiento de él ni de su paradero” destaca el Colectivo.

Los familiares de Jhovanny lo buscaron en morgues, estaciones de policía, sistema penitenciario sin tener información. Además denunciaron el hostigamiento policial y de simpatizantes sandinistas hasta el punto de que otro familiar salió al exilio a principios de este año.

“Por este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó la Medida Cautelar No. 479-21 donde concluye que encuentra la existencia de una situación de grave riesgo para los derechos a la vida e integridad personal de Jhovanny, debido a que no se conoce su paradero o destino, ni las condiciones en las que podría encontrarse. El Estado no ha contestado a esta medida y la Policía no se ha pronunciado en un caso que compete completamente a esta institución la cual debe investigar porque se dio un secuestro y se utilizó el nombre de esta institución” manifiesta el Colectivo en una nota de prensa.

Asimismo, el Colectivo reiteró el acompañamiento a la familia de Jhovanny en su búsqueda y exigen al régimen Ortega Murillo que brinde información sobre su ubicación y estado de salud, así como su libertad inmediata.

“Exigimos al Estado que cumpla con la adopción de las medidas cautelares y el cese de estas acciones que violentan los derechos humanos en Nicaragua y la seguridad de las familias nicaragüenses. Así como la libertad de todas las personas presas políticas en el país” demandan.