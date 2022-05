Guillermo Belt: suspensión de Nicaragua en OEA es "un gesto vacío"

Belt recordó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en noviembre pasado, días después de las cuestionadas y desprestigiadas votaciones en la historia de Nicaragua, la dictadura mostró su intención de abandonar el organismo americano.

Guillermo Belt, exasesor de la Organización de Estados Americanos (OEA), explicó que la suspensión de Nicaragua ante este organismo sería un gesto sin mayor contenido.

“La suspensión de Nicaragua de acuerdo con la Carta Interamericana. Hay algunas organizaciones en el exilio lo están proponiendo enfáticamente. En mi opinión, sería desde el punto de vista político, un gesto vacío, un gesto sin mayor contenido, porque ya no solo el régimen de Nicaragua ha anunciado formalmente su salida”, expresó durante el programa “Nicaragua por el Cambio”, transmitido por 100% NOTICIAS.

“Y lo hizo en noviembre pasado de mostrar su intención, a la cual tiene derecho todo país miembro, de retirarse de la OEA”, agregó.

Guillermo Belt, explicó que recientemente Daniel Ortega, quien usurpa la presidencia de Nicaragua “ha dado un paso más a raíz de la ocupación totalmente ilegal, arbitraria y violatoria del derecho internacional, de confiscar la oficina de la OEA en Managua”.

“El régimen ha dicho que se retira ya, que no asistirá a ninguna reunión. La suspensión de un estado miembro al amparo de la Carta Democrática produce exactamente ese mismo efecto, entonces para que suspender a alguien de asistir a las reuniones y de participar en los diversos cuerpos y órganos del sistema interamericano que dependen de la OEA, si ya de hecho lo está haciendo, ya se retiró, ha retirado a sus representantes diplomático”, detalló Belt, quien tiene amplios conocimientos en Derecho Internacional.

De acuerdo con el análisis de Belt, con las decisiones de la dictadura de Daniel Ortega, “Nicaragua no aparecerá más en ninguna sesión del Consejo Permanente, en ningún organismo que tenga que ver con la OEA.”, explicó.

“¿Entonces qué objeto tiene suspender a alguien si ya no está? Desde el punto de vista político esa sería una medida totalmente sin sentido y totalmente irrelevante. No es necesario como han alegado algunos por lo que leo en las noticias, no es necesario para que la organización de estados americanos, para que considere ilegítimo al régimen, que lo suspenda, una cosa no va con la otra, la suspensión no es una declaración de ilegitimidad”, aclaró Guillermo Belt.

“La declaración de ilegitimidad es otra cosa. Ya la OEA se ha pronunciado ha dicho que elecciones en noviembre pasado en Nicaragua no fueron justas, transparentes, eso quiere decir que no fueron legítimas.”, recalcó el exasesor de la OEA.

“Eso quiere decir que las autoridades seleccionadas en ese ejercicio electoral tampoco son legítimas. La legitimidad no puede surgir de un acto ilegítimo”, señaló.

¿Más resoluciones de condena?

Ante la embestida de la dictadura Ortega-Murillo contra la embajada de la OEA en Nicaragua, Guillermo Belt dijo que la Organización de Estados Americanos estudia las acciones a tomar contra el régimen, pero advirtió que por lo pronto podrían ser más comunicados de condena.

“Lo que cabe ahora es una declaración muy fuerte por parte del Consejo Permanente de la OEA, que es el que tiene el tema bajo estudio (...) si sale una resolución, por ejemplo, parecida a la que el Consejo Permanente adoptó suspendiendo a la federación de Rusia, en este caso no puede suspender, lo que podría ser es una resolución fuerte, hago el paralelo con Rusia en términos del número de votos, una resolución que tenga 25 votos por lo menos, como la que obtuvo Rusia”, detalló.

Belt explicó que otra resolución adoptada por la OEA “sirve para remachar, para reiterar una vez más el aislamiento evidente en que se encuentra el régimen en el plano internacional, y eso le hace daño, y eso puede traer otras consecuencias y eso puede animar a los estados miembros a adoptar medidas bilaterales serias”, detalló.

El experto aclaró que de momento, la OEA condenará la toma del edificio en Managua y que buscan los votos necesarios para que “condena tenga más fuerza”.

“Mientras más votos tenga la resolución, más fuerza tiene desde el punto de vista político. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir y eso es lo que se está cocinando, negociación desde el mismo momento en que se dio la ocupación ilegal, lleva tiempo llegar a un texto porque para poner de acuerdo a 34 gobiernos, son gobiernos los que van a opinar (...) ellos tienen que consultar a su ministerio de relaciones exteriores. todo ese procedimiento lleva tiempo eso creo es lo que está ocurriendo”, finalizó Guillermo Belt.