Daniel Ortega se queja por sanciones, justifica invasión de Rusia y llama “narcoestado” a Colombia

Daniel Ortega expresó que vive momentos difíciles por las sanciones impuestas y defendió la invasión de Rusia a Ucrania.

El dictador Daniel Ortega Saavedra, quien reapareció este lunes en un acto para rendir homenaje al general Augusto C. Sandino en el "Día de la Dignidad Nacional", aprovechó para quejarse por las sanciones, que antes llamaba “condecoraciones” impuestas por Estados Unidos y Europa a varios de sus funcionarios, entre ellos, a su esposa, Rosario Murillo Zambrana y a varios de sus hijos.

El mandatario designado recordó que en su régimen “pasamos tiempos difíciles por culpa de los que imponen sanciones”, mencionó en el acto en el que apareció acuerpado por el sancionado jefe del Ejército, Julio César Avilés y por el primer comisionado Francisco Díaz, jefe de la sancionada Policía, también sancionado por Estados Unidos.

Ante el aumento del precio internacional el combustible, Daniel Ortega Saavedra, quien usurpa la presidencia del país, explicó que para enfrentar el alza de los hidrocarburos en Nicaragua, ha tenido que subsidiar con más de 4 millones de dólares por semana las alzas, asegurando que es el mismo “Sandino nos da la fuerza, la luz, el fuego” para aplicar estas políticas.

Defiende invasión de Rusia a Ucrania

El su habitual discurso, Ortega Saavedra, quien ha tildado a la comunidad internacional de “injerencista” cuando visibilizan las violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua, defendió la invasión militar de Rusia contra Ucrania.

“Estamos en una guerra mundial no declarada porque no es la guerra de la Federación Rusa con Ucrania, donde sabemos perfectamente bien las razones que ha tenido Rusia… y lo ha hecho porque Ucrania, aunque tiene un pueblo noble, tiene una población nazi fascista y un gobierno nazi fascista que ha sido alimentada por Europa para buscar cómo utilizar a Ucrania para debilitar a la Federación Rusa. Es un plan, una estrategia”, justificó el dictador, quien busca el respaldo de Rusia a su mandato ilegítimo.

Daniel Ortega Saavedra destacó las palabras del Papa Francisco, quien recientemente, ha pedido diálogo entre Rusia y Ucrania para garantizar la paz. Pero justificó una vez más el ataque a las ciudades ucranianas.

“A Rusia no le quedó más camino que reaccionar para defenderse, decía el papa. Claro, el papa quiere la paz, como todos queremos la paz. No nos alegramos por ninguna guerra, pero estamos viendo cómo ese conflicto ya no es entre Ucrania y Rusia cuando los Estados Unidos están colocando miles de millones de dólares en armamento para apoyar a los militares ucranianos.

“Colombia es un narcoestado”

Daniel Ortega Saavedra no perdió la oportunidad para atacar al gobierno de Iván Duque Márquez, de Colombia, a quien acusó de ser un “narcoestado” que pretende apoderarse de las aguas del Caribe que fueron otorgadas a Nicaragua mediante sentencia de la Corte Internacional de Justicia, alegando que el único fin es para el trasiego de droga.

“Colombia es un narcoestado. Tiene rato de serlo. Colombia tiene ese flujo que le permite sostener su economía en beneficio de una minoría, porque en Colombia hay pobreza, miseria, desnutrición y sobre todo no hay seguridad. Todos los días están asesinando al pueblo colombiano”, afirmó.

A criterio del dictador, “este mar territorial que nos reconoció la Corte Internacional de Justicia porque lo quieren libre de la presencia de Nicaragua. No quieren que Nicaragua proteja esas aguas, esos mares, y quieren tener la ruta libre para seguir trasegando la droga, que la llevan a Europa y Estados Unidos”, expresó.

Añadió que “no existe una sola campaña de los países que están siendo afectados, donde la juventud está siendo dañada y destruida, para decirle a Colombia ‘esto se acabó”.

Ortega expresó que “lo que hay es complicidad, tolerancia, con los delitos que comete el Estado colombiano en contra de los pueblos y que desestabiliza toda esta región porque el tránsito de la droga va por estos territorios y va descomponiendo y alimentando la criminalidad”, señaló Ortega.

El mandatario designado aprovechó para echar flores al Ejército de Nicaragua y a la sancionada Policía, ambos brazos represores de la dictadura, dando gracias a Dios porque “tenemos un pueblo, un Ejército, una Policía que saben resguardar la soberanía de la Patria porque defender nuestro territorio combatiendo el tráfico de la droga es defender la soberanía”, finalizó.