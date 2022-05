EEUU mantiene comunicación con régimen de Nicaragua, presionan por libertad de presos políticos

"No comentaremos sobre interacciones específicas entre el gobierno de EE. UU. y el régimen de Ortega-Murillo, pero mantenemos un rango de comunicación bilateral con el régimen" dijo a 100% Noticias un portavoz del Departamento de Estado.

Un portavoz del Departamento de Estado, confió a 100% Noticias que mantienen una comunicación bilateral con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, pero no comentó sobre el acercamiento específico que buscó Laureano Ortega Murillo, emisario de la familia Ortega Murillo para entablar negociaciones con Estados Unidos, según información revelada por The New York Times.

"No comentaremos sobre interacciones específicas entre el gobierno de EE. UU. y el régimen de Ortega-Murillo, pero mantenemos un rango de comunicación bilateral con el régimen, y continuaremos presionando por la liberación de los presos políticos" dijo un portavoz del Departamento de Estado consultado por 100% Noticias.

The New York Times confirmó ese acercamiento y agregaron que "Un alto funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. fue enviado a Managua para reunirse con Laureano Ortega en marzo, pero la reunión nunca se llevó a cabo porque los Ortega aparentemente se acobardaron".

"El tema clave en su mente: alivio de sanciones para la familia" precisó el diario.

El portavoz del Departamento de Estado consultado por 100% Noticias reiteró que la administración de Joe Biden, tiene como prioridad la liberación de las presas y presos políticos en Nicaragua.

"La liberación inmediata de los presos políticos retenidos por el régimen de Ortega-Murillo sigue siendo una de las principales prioridades de Estados Unidos en Nicaragua. El régimen encarceló a estas personas por querer nada más, y exigir nada menos, que democracia, justicia y respeto por los derechos humanos" explicó.

El régimen de Daniel Ortega no muestra ningún tipo de voluntad para regresar a la democracia y devolver las libertades a los nicaragüenses.

"Si bien permanecemos abiertos a discusiones francas sobre los pasos para regresar a las normas democráticas y el respeto por los derechos humanos en Nicaragua, el régimen de Ortega-Murillo no ha mostrado seriedad en su propósito hacia un diálogo genuino" indicó el portavoz a 100% Noticias.