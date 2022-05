Laureano Ortega habría solicitado a Estados Unidos el fin de las sanciones contra los miembros de la familia.

El analista político Eliseo Núñez, dijo que el acercamiento que la dictadura de Daniel Ortega buscaba con Estados Unidos tenía como objetivo que las sanciones impuestas a Rusia no alcanzarán a los funcionarios del gobierno en Nicaragua.

“Este acercamiento creo que fue un intento que no los atropellaran las sanciones por Rusia, pero después ellos no es que se acobardaron, sino es que se recompusieron y creen que no necesitan esta negociación”, explicó Eliseo Núñez a 100% NOTICIAS.

Estados Unidos ha sancionado a varios miembros de la familia Ortega Murillo, entre ellos a Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua, así como sus hijos Laureano, Rafael, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo, a quienes señalan de violentar los derechos humanos de los nicaragüenses.

Ante la reunión frustrada entre Laureano Ortega y funcionarios norteamericanos, Eliseo Núñez explicó que el régimen observó que de momento no es necesario dialogar con la potencia norteamericana y que contrario a ello, la dictadura ha comenzado a ejercer mayor presión sobre los presos políticos.

“Ahora están maltratando a los presos políticos, aumentando la represión como para dar muestra de que ellos son implacables y que no van a ceder”, sostuvo.

Para el exdiputado opositor ante la Asamblea Nacional, cree que dentro de la familia dictatorial “se va a dar un resquebrajamiento interno, sino es que ya se está dando, pero se va a tardar un poquito más de tiempo en que esto pueda tener efecto y que los hijos son los que principalmente van a empujar por un cambio pero no necesariamente van a tener la fuerza porque hasta el momento ellos son prácticamente ninguneado y en lo único que aparecen es para tomarse la foto para cosas muy puntuales, pero cuando quieren hacer algo mayor, son desautorizados por su mamá o el círculo de alrededor de su mamá y los dejan mal parado”, explicó Eliseo.

“Yo no me confiaría de una negociación en la que estén ellos (Ortega-Murillo) de por medio”, finalizó Núñez.

“Régimen sigue hundiéndose”

Haydee Castillo, defensora de Derechos Humanos, detalló que con el intento de acercamiento entre la dictadura Ortega-Murillo con Estados Unidos, significa que “este tipo de acercamiento podría estarse confirmando que el régimen sigue hundiéndose y que sigue pidiendo auxilio a quienes le han impuesto medida de presión producto de su comportamiento ilícito que violenta todo el orden Constitucional, el orden democrático y de libertades en Nicaragua y que se ha ido convirtiendo en una amenaza a la región de las Américas”, detalló.

“De ser cierto, esto es una señal de preocupación porque creo que cualquier intento de la Comunidad Internacional de buscar una salida a la crisis, tiene que pasar una interlocución entre los actores que estamos en la defensoría de los derechos humanos”, añadió.

Para Castillo, “la Comunidad Internacional tiene que aprender de lo que pasó con la sede de la Organización de Estados Americanos. Hay lecciones que tienen que evaluarlas cuando hay acercamientos bilaterales”, sostuvo.

Castillo explicó que, en la actualidad, la Comunidad Internacional tiene un reto enorme para no seguir un acercamiento con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes usurpan la presidencia de Nicaragua.

“Ningún acercamiento bilateral va a llevar a una solución de la crisis”, finalizó Haydee Castillo.