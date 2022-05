Pláticas bilaterales entre EEUU y Daniel Ortega "desmontan farsa"que no les afectan sanciones

Diferentes opositores de Nicaragua opinaron sobre las pláticas que mantiene Estados Unidos con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Un portavoz del Departamento de Estado, confirmó a 100% Noticias que "mantienen una comunicación bilateral", pero no comentaron sobre la revelación que hizo el diario The New York Times, que Laureano Ortega buscó un acercamiento con Estados Unidos para aliviar las sanciones.

José Dávila, ex director ejecutivo de la Alianza Cívica manifestó que “ese intento o deseo de negociación de Ortega con los Estados Unidos, independiente de si se cristalice o no, refleja un interés del régimen en solo negociar con USA, marginando a la OEA, a la Unión Europea, y ya no digamos a la oposición nicaragüense. El régimen busca legitimidad, que le reconozcan su fraude electoral, que le quiten las sanciones, que lo saquen del aislamiento, y le den acceso al financiamiento internacional que salve del colapso a una economía de sobrevivencia” destacó el politólogo.

Por su parte Jesús Tefel miembro de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco explicó a 100% Noticias que los discursos del régimen Ortega Murillo sobre las afectaciones que implican las sanciones no son más que para hacer creer a la poca militancia fiel que se encuentran fortalecidos cuando en realidad saben que estas acciones internacionales les perjudica realmente.

“Ortega presenta un doble discurso alejado de la realidad, que más bien es dedicado a sus bases para mantenerlas moralizadas, para mantenerlas leales, engañadas, creyendo que el régimen se encuentra en estado de fortaleza cuándo sabemos muy bien que el régimen más bien está en sus etapas más bajas (...) entonces esos discursos de él son siempre un doble discurso pero muy en lo privado ellos se sienten golpeados se sienten en un estado de debilidad como nunca y saben que seguir esa senda lo único que lo lleva es a la autodestrucción y por eso me imagino estarán intentando negociar” detalló Tefel.

Asimismo, la opositora Alexa Zamora señaló que esta comunicación que mantiene el régimen con EEUU "desmonta la farsa de que no les afectan las sanciones".

Irlanda Jerez excarcelada política instó a continuar exigiendo mayor presión internacional.

“En cuanto al discurso fuerte, digo entre comillas, que tiene y mantiene la dictadura a través de sus medios de comunicación y la parlanchina de mediodía es completamente irreal, es una mentira. A la dictadura siempre le han dolido, le han afectado las sanciones individuales, grupales de todos sus familiares, adeptos y cómplices. Claro que han afectado, por supuesto que sí, es ahí donde nosotros como oposición debemos seguir presionando, intensificándonos aún más ante la comunidad internacional” enfatizó Jerez.

Opositores fuera de pláticas

Los opositores consultados coincidieron que no han sido tomados en cuenta en estas pláticas bilaterales entre la dictadura y la administración de Joe Biden.

“La oposición no está teniendo un rol activo dentro de las comunicaciones dado que desde un primer momento hay que recordar que él (Ortega) mismo dijo que sus intenciones eran retomar la vía del diálogo, no con la oposición, sino con actores del mismo Estados Unidos, esto lo dijeron en declaraciones públicas del año pasado. Esperemos que esto tenga algún tipo de resultado positivo, sin creer que estas negociaciones o estas pláticas bilaterales que Ortega está teniendo, en todo van a dar como resultado la renuncia o la salida del mismo. Pero pueden influir positivamente sobre el tema de la liberación de los presos políticos y del restablecimiento de algunas libertades o garantías constitucionales” recordó Aleza Zamora.

Jesús Tefel detalló que ellos como oposición siempre han apostado por la salida pacífica desde abril de 2018 e incluso con el proceso electoral y creen que pese a no haber sido tomados en cuenta la solución sigue siendo una salida pacífica porque conlleva menos costos para la ciudadanía y la economía del país.

"Se hicieron dos esfuerzos de diálogo que la dictadura misma se encargó de destruir, hemos intentado a través de procesos electorales lo que llevó como consecuencia a que metieran presos a todos los precandidatos a la presidencia, líderes opositores. Nosotros seguimos intentando que sea una solución cívica porque creemos que es la que tiene menores costos para la ciudadanía nicaragüense y para el progreso del país, sin embargo en esta ocasión como oposición, no hemos tenido ningún tipo de involucramiento, al menos no de una manera que yo pueda explicar o de la que haya sido parte” dijo Tefel.

Para Irlanda Jerez la alternativa y la ruta como única salida posible para liberar y democratizar Nicaragua es recordarle a la comunidad internacional que en el país están "secuestradas las libertades" y que los "derechos humanos están enterrados".de

El analista político José Dávila insistió en que una negociación del régimen con la comunidad internacional o con quien corresponda debe iniciarse con el anuncio de la "libertad inmediata y en forma definitiva todos los presos políticos, restaurar las libertades públicas, y hacer reformas electorales profundas que propicien unas elecciones libres y transparentes en fecha precisa para este año 2022, asesoradas y observadas por la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter, además fiscalizadas con observación electoral nacional".