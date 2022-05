McFields y Embajador de Guaidó, impulsarán TPS para migrantes venezolanos y nicaragüenses en EEUU

El ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, se reunió con Carlos Vecchio, quien funge como representante del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó en Washington. Ambos acordaron impulsar la agenda Estatus de Protección Temporal o TPS (por sus siglas en inglés) para los migrantes venezolanos y nicaragüenses en Estados Unidos.

En un vídeo divulgado en Twitter, McFields expresó que siguen exigiendo la liberación de los presos políticos, al mismo tiempo, que alzarán la voz por los migrantes que huyen de la represión de los regímenes en Venezuela y Nicaragua.

“Su solidaridad con Nicaragua con nuestra lucha con los presos políticos, nos va ayudar en Washington a impulsar un poco la agenda del TPS, qué es la protección para los migrantes, para que puedan trabajar en Estados Unidos que dejen de esconderse y sufrir porque sufren con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y vienen a sufrir aquí a Estados Unidos”, dijo McFields.

El representante de Venezuela, expresó que la lucha de Nicaragua es la lucha de Venezuela por lo cual trabajarán juntos por el restablecimiento de la democracia en ambos países.

“Quiero decirles a los nicaragüenses que su lucha es nuestra lucha, yo aspiro para Nicaragua lo que aspiro para mi país Venezuela, que es una Nicaragua en libertad, con democracia, sin presos políticos y desde aquí vamos a luchar juntos para lograr esa Venezuela libre y esa Nicaragua libre, nuestro abrazo y solidaridad” dijo Vecchio.

Estados Unidos llegó a un acuerdo con México para expulsar hasta a 100 cubanos y 20 nicaragüenses al día desde tres puntos fronterizos: San Diego; El Paso, Texas; y el Rio Grande Valley, Texas, según un funcionario federal con conocimiento directo de las labores.

Las expulsiones comenzaron el 27 de abril y concluirán el 22 de mayo, le dijo el funcionario a The Associated Press a condición de guardar el anonimato debido a que el acuerdo no ha sido dado a conocer.

Se están llevando a cabo con base en el mandato del Título 42, el cual lleva el nombre de una ley de salud pública y se ha utilizado para expulsar migrantes bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19. El Título 42 expirará el 23 de mayo.

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a cubanos en más de 32.000 ocasiones en la frontera con México durante el mes de marzo, el doble que el mes anterior y cinco veces más que en octubre, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés).

Además, se detuvo a nicaragüenses más de 16.000 veces durante marzo, más del doble del nivel de septiembre. La enorme mayoría de ellos ingresan por el sur de Texas.