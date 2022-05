Daniel Ortega reitera sufrir "momentos duros" por sanciones, luce demacrado y con ojos morados

7 a.m.

El dictador Daniel Ortega volvió a quejarse por las sanciones de Estados Unidos, las mismas que una vez minimizó y llamó “condecoraciones”.

Dos apariciones públicas de Daniel Ortega esta semana, han revelado la presencia de morados en el párpado y orilla de sus ojos, que se suman a sus grandes ojeras que lo hacen ver con un rostro más demacrado.

El estado de salud de Ortega siempre ha sido un misterio y tiende a desaparecer hasta por más de un mes. Pero esta semana ha tenido dos comparecencias públicas, el pasado 4 de mayo para rendir homenaje al general Augusto C. Sandino en el "Día de la Dignidad Nacional", y este viernes 6 de mayo al participar de la firma de convenios con una delegación de la República Islámica de Irán encabezada por el Javab Owji, Ministro de Petróleo.

Llama la atención el estado físico de Ortega, en una semana cuando trascendió de las pláticas que buscó con Estados Unidos, para aliviar las sanciones a cambio de la liberación de presos políticos. Y precisamente Ortega centró parte de su intervención para quejarse nuevamente de las sanciones.

“Son momentos duros para todos los pueblos, que sufren las famosas sanciones que están aplicando los Estados Unidos, pero son momentos en los que nos encontramos los pueblos”, expresó Ortega.

El mandatario designado también dijo que buscarán la forma de evadir las sanciones por medio de “trueques” sin especificar qué productos o recursos estarían intercambiando con los iraníes.

"En ocasiones no queda más opciones que intercambiar recursos, con productos porque están los bloqueos, las sanciones que no son más que agresiones del imperio y de la OTAN que es parte del imperio, van bloqueando las operaciones financieras, entonces es una alternativa que tenemos los pueblos. Nos bloquean el sistema financiero, no podemos trasladar el pago de un producto que nos interesa traer de Irán, podríamos pagarlo con productos que le interesen a Irán y que producimos aquí en Nicaragua", sostuvo el dictador.

Durante su intervención, Ortega dijo que busca con Irán hacer negocios con el petróleo, como una manera de evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la Distribuidora de Petróleo (Petronic) de Nicaragua.

“Irán es un gran productor de petróleo y con toda la mejor buena voluntad, viendo cómo podemos desarrollar intercambio en negocios en lo que es el comercio del petróleo”, afirmó Ortega durante el encuentro que se realizó en el Centro de convenciones Olof Palme, en Managua.

Reiteró que con las sanciones que están aplicando en el mundo "los imperialistas" se debe recurrir al trueque, para "fortalecer el comercio".

"El trueque que nuestros pueblos originarios aquí en toda estas regiones de América Latina y el Caribe, antes que llegaran los colonialistas, los imperialistas, los invasores, era su forma de comercio era el trueque y es una modalidad que sigue estando presente sobretodo en este tiempo, en ocasiones no queda más opciones que intercambiar recursos, con productos porque están los bloqueos, las sanciones que no son más que agresiones del imperio y de la OTAN que es parte del imperio, van bloqueando las operaciones financieras, entonces es una alternativa que tenemos los pueblos. Nos bloquean el sistema financiero, no podemos trasladar el pago de un producto que nos interesa traer de Irán, podríamos pagarlo con productos que le interesen a Irán y que producimos aquí en Nicaragua", enfatizó.

Exaltó nuevamente la figura del General Iraní Soleimani a quien Estados Unidos mató con drones.

“Hablando con ustedes, estamos hablando de un pueblo que ha sufrido sanciones, que ha sufrido bloqueos, agresiones de todo tipo, donde se han cometido crímenes que tranquilamente los ha reivindicado el gobierno yanqui, como el derecho de Estados Unidos de asesinar a un general que estaba luchando contra el terrorismo, que luchaban contra los terrorista que armaban y siguen armando los Estados Unidos en aquellas regiones, el general Soleimani (Qasem Soleimani), un héroe, que fue víctima de la soberbia del imperio”, señaló el mandatario.