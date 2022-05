Acercamiento del régimen de Ortega con EEUU inició en febrero asegura exembajador Arturo McFields

Mcfield asegura que Estados Unidos no da cheque en blanco, EEUU diálogo pero pide comenzar por la liberación de presos y entonces sí se empezaria con lo demás a partir de ahí.

El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo McFields, en entrevista del programa 100% Superchat en 100% Noticias explicó que el acercamiento entre el régimen de Daniel Ortega y Estados Unidos de las que se confirmó en este semana ha venido dando desde febrero de este año y había escalado un alto nivel pero que fue el mismo régimen quien recibió una señal que pudo provenir de Rusia o Venezuela quien terminó echándose atrás pero que no canceló dichas pláticas.

“Ya no siendo embajador, en mis reuniones con el Departamento de Estado comentamos y ellos también me lo ratificaron, me dieron más detalles porque yo inicialmente lo que tenía era como sí parece que el departamento de Estado quiere acercarse a nosotros, esa fuera versión que me dieron mis colegas, el Departamento de Estado se quiere acercar a nosotros, pero cuando yo salgo de ahí me doy cuenta que era un acercamiento que estaba siendo liderado por el número 3 cuando digo el número tres no me refiero el canciller sino me refiero a la persona que aparece designada para esta función (Laureano Ortega Murillo)… en esas pláticas conversábamos sobre este acercamiento que se dio desde febrero, no de un día para otro y de ahí van las pláticas a cierto nivel y acercamiento y allí van avanzando y cuando se miraba que estaba consolidando en eso se fue el funcionario del departamento de estado con el que yo hable y que ellos no quieren dar detalle y yo tengo que respetar esa parte él fue directamente a Managua y ellos iban con un planteamiento” explicó McFields a 100%Noticias.

De igual manera el exdiplomático de Nicaragua recordó que la dictadura cambia de parecer de forma arbitraria y que fue de última hora o por una señal la zona de Eurasia medio fría y que suele invadir países pequeños o de Suramérica de un país que tiene las reservas petroleras más ricas del mundo pero que vive con gran pobreza y que a ciencia cierta no sabe cuál país con exactitud emitió la señal, pero hubo un cambio radical.

“Algo muy interesante que el gobierno nunca dijo rompemos, no queremos platicar, simplemente suspendieron, lo que te deja una ventana abierta a continuar o no estos diálogos, en la diplomacia los diálogos son algo cotidiano, diplomático que no plática no está haciendo su trabajo eso es normal, lo que no es normal es cuando se le va la conversación a ese nivel, eso ya es lo novedoso te pongo un ejemplo cuando la cosa estaba en lo más duro y Nicaragua 2018 parte del 2019 todavía sigue mal pero lo momento mayo 2018 el canciller de Nicaragua se ven a reunir en la oficina de Marco Rubio a la oficina de Marco Rubio a decirle esto se va a componer en Nicaragua estamos comprometidos con la democracia con los derechos humanos vas a ver que esto se componer eso se dio es parte de la diplomacia… son cosas que se dan incluso es parte de la diplomacia los novedoso son los nuevos canales de diplomacia que se están utilizando eso es totalmente nuevo nunca se había visto” expreso el exembajador en referencia a la participación del hijo de la pareja dictatorial en estas negociaciones.

Temas discutidos en conversaciones

Arturo Mcfields detalló a 100% que entre los temas que se habían platicado de manera informal con uno de los representantes del Departamento de Estado estaba como punto de inicio y no de finalización la liberación de los presos políticos, además de la democratización de Nicaragua.

“Se hablaba informalmente de temas de inversiones, de temas de derechos humanos, pero no nada así escrito en piedra, pero si había un interés de Estados Unidos claro es liberación de los presos políticos, democracia y parece que esa propuesta había alcanzado cierto eco de parte del gobierno y el gobierno fue quién la inicio y no fue Estados Unidos el gobierno fue a tocar esa puerta, todo diálogo en lo general me salgo positivo la parte delicada es cuando vos pensás que la liberación de los presos es la meta, ese es solo el punto de partida, no es el punto de llegada, es el punto de partida tienen otra cosa como la libertad expresión, elecciones creíbles, de los derechos humanos el regreso de 100% noticias a sus dueños verdadero, Confidencial, La Prensa, la libertad de presos políticos solo es el punto de llegada no es que ya nos liberamos ahora sí quítennos todas las sanciones, todos los préstamos” aclaró McFields.

Ortega recibirá cartas credenciales del nuevo embajador de EEUU

De acuerdo con las declaraciones de el exembajador el dictador Daniel Ortega siempre ha pretendido cuidar la relación diplomática entre Nicaragua y Estados Unidos como la “niña de sus ojos” porque sabe que EEUU es el principal socio comercial y de donde provienen el mayor flujo de remesas que mantienen al país en la actualidad.

“A ellos les conviene tener la relación del primer piso, te voy a explicar algo no es lo mismo mandar a un secretario, que mandar a un embajador, en diplomacia eso pesa, si la Casa Blanca hace un desayuno no está el embajador mandemos a Mcfields, no me deja entrar, es una reunión solo para embajadores, para que te des cuenta el nivel ni siquiera puedes entrar a la casa blanca porque es solo para embajadores… cuando vos tenés un embajador en un país, tienes otro nivel de acceso, pues el enviado del presidente, sos la voz del presidente, eso te abre puertas, te permite dar un mensaje claro y contundente… Tener un embajador para ellos es fundamental porque también eso significa reconocimiento, hay un reconocimiento implícito cuando vos envías a un embajador” explicó el exdiplomático.