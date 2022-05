Opositores de Nicaragua, Venezuela y Cuba cierran filas para que no los inviten a Cumbre de las Américas

Los opositores y activistas por la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela se pronunciaron en conjunto para hacer un llamado a la coherencia y a la defensa de los valores de la libertad y la democracia a todos los estados del continente americano, la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, El Reino Unido, Suiza y líderes de la región comprometidos con la democracia a quienes recordaron que "querer esgrimir como un principio de justicia la participación de estos regímenes en la próxima Cumbre parece totalmente incoherente".

“Nos parece totalmente incoherente por parte de países que SÍ son democracias y que Sí cumplen con el debido respeto a los principios de la Carta Democrática y a los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. El autoritarismo debe ser repudiado y aislado, sin considerar la ideología que digan profesar, pues dejarles ser y actuar ante él como un hecho irremediable, únicamente da fortaleza para aferrarse al poder a expensas de pueblos que sufren y fuerzan al exilio a millones de ciudadanos. En contraposición, las voces por la libertad y la democracia deben ser escuchadas sin la mordaza que sufren dentro de los estados totalitarios” señalan en el comunicado leído en Miami por Ana Margarita Abaunza.

Ana Margarita Abaunza representante de la comunidad nicaragüense manifestó que apoya el hecho de que Nicaragua no sea invitada a eventos democráticos porque este tiene como gobierno una dictadura que mata, asedia y desaparece a pobladores, medios de comunicación, ONGS e incluso a obispos.

“Ningún país del mundo puede ponerse una venda en los ojos y decir que lo que haya en Nicaragua es un gobierno, es una dictadura, una tiranía que asesina, desaparece, mata a su propio pueblo el mismo pueblo lo rechaza y aunque no pueda levantar la voz siempre se hace presente, ya nadie puede negarlo, y eso nos da más fuerza para pedir a que nos ayuden a derrocar económica y políticamente a esa dictadura de una manera cívica y pacífica porque los nicaragüenses no queremos otra guerra, apoyamos con firmeza a que se excluya a participar en la actividad democrática como la cumbre de las Américas como también seguimos pidiendo que se le aplique la carta democrática en la OEA puesto que el régimen de Nicaragua no cumple ninguna obligación para con su pueblo" aseguró.

Denunció que "Nicaragua ha pasado a ser la bodega del narcotráfico en Centroamérica y la fuente de información principal de Rusia e Irán qué son principales enemigos de este país, la dictadura sigue torturando, asesinando desapareciendo a nuestros hermanos, desapareciendo las oenegés, como también a los medios independientes y a la libertad de prensa y ahora también a la a la iglesia católica” señaló Abaunza.

Asimismo, hicieron un llamado a los gobiernos que han insistido e incluso han amenazado con su ausencia si no participan los dictadores, a que "no sean ni facilitadores, ni cómplices de dictaduras criminales, responsables de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos".

“Su complicidad se traduce en represión, cárcel, hambre y muerte para nuestros pueblos. Hacemos un llamado a todos los cubanos, nicaragüenses y venezolanos que aspiramos la democracia para nuestros países a unir esfuerzos para juntos superar las dictaduras y abrir el sendero de la libertad y la democracia para todo el continente `` detalla el comunicado.

Solidarios con monseñor Álvarez

De igual manera los opositores expresaron su apoyo con Monseñor Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa que desde ayer ha sido perseguido, asediado por agentes de la sancionada policía sandinista y que hoy se encuentra rodeado el lugar en donde está refugiado en Managua, asimismo denunciaron este hecho como ejemplo de las constantes violaciones a los Derechos Humanos que continúa cometiendo el régimen de Daniel Ortega

“Ya tenemos varios padres y monseñores en el exilio y hoy día, tenemos amenazado con cárcel al obispo de Matagalpa monseñor Rolando Álvarez, el día de hoy, quiere que todos los nicaragüenses sigan saliendo del exilio” denunció Ana Margarita Abaunza.

Por su parte el congresista Carlos Jiménez de Estados Unidos, envió un mensaje de apoyo para monseñor Rolando y para el pueblo de Nicaragua.

“Este es un mensaje de apoyo para el pueblo de Nicaragua y para el obispo Rolando Álvarez que ahora aparece que hay una amenaza en contra de él con la policía de Nicaragua, pero eso es cómo trabajan esos regímenes dictatoriales opresivos, por eso quiero dar todo mi apoyo al obispo y al pueblo nicaragüense porque merece la libertad”.