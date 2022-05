Daniel Ortega se prepara para transición en vida dinástica, rumbo a repetir "farsa electoral"

7 a.m.

El retraso de la convocatoria de las elecciones municipales por parte del Consejo Supremo Electoral en Nicaragua (CSE), abre varios puntos de análisis. El CSE, dominado por magistrados afines a Daniel Ortega y Rosario Murillo, tenían que convocar a estas votaciones a más tardar el 5 de mayo y no lo hicieron.

"El problema principal que tienen ahorita es tener la certeza que controlan la fidelidad de esos candidatos y que no van a salir presentando dificultades una vez que sean electos. Hay demasiada posibilidad que no tengan un control absoluto y capacidad para garantizar eso, puede ser una de las explicaciones sobre el retraso que se ha estado dando" aseguró Ligia Gómez de Urnas Abiertas, durante un SPACE sobre el Impacto de la getión municipal en la calidad de vida de la ciudadanía.

En algunos círculos políticos comienza a correr que este retraso podría ser porque están valorando en juntar las elecciones municipales y presidenciales como producto de negociaciones con Estados Unidos. Eso significaría anular las pasadas votaciones del 7 de noviembre del 2021, para hacer una sola con las municipales. Solo así Daniel Ortega podría heredar el poder en vida, un punto de análisis que se discute a lo interno de Urnas Abiertas.

"Siempre es bien difícil adivinar lo que pasa tras bambalinas, sobre todo esa información que se daba referido a negociacones (...) Sí queremos advertir algo que hemos discutido, a lo interno de Urnas Abiertas, y es que Daniel Ortega se prepara para una transición en vida dinástica y puede ser pensada para contener las fisuras a lo interno del partido" alertó Olga Valle de Urnas Abiertas.

Juntar elecciones mal cálculo político

Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, manifestó que el juntar las elecciones lo esté "considerando" el régimen para la transición dinástica que no se resuelve con prácticas democráticas.

"Si Ortega está pensando que esa movida política de juntar la elección municipal y presidencial como era antes, le va a permitir manejar mejor ese momento, creo que está haciendo mal cálculo político" sentenció Cuadra.

Esta socióloga, sostiene que el sandinismo-orteguismo "ya no tienen partido, realmente partido político como tal no hay, lo que hay es un aparato al servicio de un proyecto personal, ya ni diría familiar, no estoy segura que si los hijos tengan capacidad de haceerse cargo de esa sucesión dinástica" analizó

Cuadra, observa que por los conflictos internos en la dictadura su rumbo es de una "erosión acelerada" y esto se puede agravar "al momento que se haga ese traslado de poder entre una figura u otra"

Otra farsa electoral en Nicaragua

El economista y analista político Enrique Sáenz indica que las elecciones municipales serán una réplica a las votaciones presidenciales del pasado 7 de noviembre del 2021, solo que aumentada en 153 municipios. El régimen impondrá nuevamente su voluntar para imponer a sus representantes a nivel local.

"Lo que veremos es una reproducción 153 veces lo que vimos a nivel nacional sobre la "farsa" recalcaó Sáenz.

Destacó "el hecho de documentar, es importante, hay que documentar. Eso que hagan lo que quieran, en este negocio el maná no cae del cielo, tenemos que ganarlo a nivel local, departamental y nacional" dijo Sáenz.